Kadınların girişimcilik ve iş hayatında daha aktif rol almasını ve iş gücüne katılım oranlarının artırılmasını öncelikli hedeflerinden biri olarak gören Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyesi olan iş kadınlarının ekonomide, girişimcilikte ve sosyal yaşamda hak ettikleri konuma ulaşmasının gururunu taşıyor.

Kadınların hem demografik hem de sosyolojik bir olgu olarak toplumun yarısını oluşturduğuna dikkat çeken EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, EGİAD kültürü olarak bir zincirin güçlü halkaları gibi, geçmişten bugüne kadınların her alanda güçlenmesine destek olmayı ilke edindiklerini belirterek, "Kadın, toplumun en etkili, en yönlendirici, en birleştirici ve en koruyucu unsurudur. Kadının toplum içinde ilerlemesi sosyal adaletin bir gerekliliği olmakla birlikte yalnızca bir kadın sorunu değildir. Bu konu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplum inşa etmenin temel taşı olup, politik, sosyal, ekonomik ve kültürel başarının da ön koşuludur. Demokratik ve ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi; eğitim, istihdam, sağlık, siyaset ve hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabilmeleri büyük önem taşımaktadır" dedi.

EGİAD’da kadın temsili artıyor

Türkiye’nin sürüdülebilir kalkınma sürecinde kadınların katkısının kritik bir değer taşıdığına vurgu yapan Özhelvacı, "Kadın girişimciliği, Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. EGİAD olarak kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları teşvik etmeyi temel bir ilke olarak benimsemekteyiz. Kadınların ekonomiye katılımının yanı sıra, kendilerini ifade edebilecekleri sivil toplum örgütlerine duydukları ihtiyaç da yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda, EGİAD, kadın üyelerinden güç alan ve onları destekleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Dönemimizde, EGİAD Danışma Kurulu Başkanlığı’na ilk kez bir iş kadını seçilmiştir. Ayrıca, 519 aktif üyemizin %30’u, Yönetim Kurulu’ndaki 27 üyenin yüzde 30’u, 6 komisyonda görev yapan 380 komisyon üyemizin yüzde 30’u; son dönemde derneğe katılan 270 üyenin yüzde 36’sı kadındır. Komisyon başkanlıklarında ise bu oran yüzde 50’ye ulaşmaktadır. Derneğimizin önemli yapı taşlarından olan komisyonlara ayrıntılı olarak baktığımızda; Sanayi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu üyelerinin yüzde 60’ı, Toplum Sanat ve Spor Komisyonu üyelerinin yüzde 47’si, Uluslararası İlişkiler Komisyonu üyelerinin yüzde 30’u, İş Geliştirme ile Dijital Dönüşüm - Teknoloji ve Girişimcilik Komisyonu üyelerinin yüzde 25’i, Sosyal İlişkiler Komisyonu üyelerinin yüzde 22’si kadındır. Ayrıca, derneğimizin Yarın Dergisi, Podcast ve Sosyal Medya çalışmalarını yürüten Yayın İcra Kurulu’nun yüzde 50’si; EGİAD Melekleri Yatırım Ağı İcra Kurulu’nun yüzde 42’si; EGİAD İdari Kadrosu’nun ise yüzde 67’si kadınlardan oluşmaktadır. Bu oranlar, EGİAD ailesi olarak bizleri memnun etmekle birlikte, kadın temsilini daha da artırma yönünde bize ilham vermektedir. Kadınların toplumsal hayatta güçlenmesi, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biridir. İstihdamdan sosyal hayata, girişimcilikten siyasal temsile kadar kadınların katılım oranı, yalnızca bir istatistik değil, aynı zamanda geleceğimizin şekillenmesini belirleyen temel faktörlerden biridir. Kadın ve erkek eşitliğini içselleştirmiş ve bu doğrultuda somut adımlar atmış toplumlar, sürdürülebilir kalkınma, refah ve demokrasi alanlarında rakiplerine kıyasla bir adım önde başlamaktadır." dedi.

Kalkınmanın anahtarı kadınlar

Özhelvacı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır." sözünü alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "Kadınlar giderek güçlenmekte ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hem yaşadıkları ülkelerde hem de küresel ölçekte etkili roller üstlenmektedir. Kadınların güçlenmesi; onların eğitime, sağlık hizmetlerine, ekonomik fırsatlara ve siyasi katılıma erişimlerinin artırılmasıyla mümkündür. Aynı zamanda, toplumsal önyargılara karşı direnç kazanmalarını da sağlar. Cinsiyet ayrımcılığı, her bireyin doğuştan sahip olduğu temel insan haklarının ihlalidir ve toplumların bütüncül kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Biliyoruz ki, kadınlara eğitimde ve istihdamda eşit fırsatlar sağlandığında ekonomik büyümeye ve kalkınmaya büyük katkılar sunabilirler."

8 Mart: Bir sembol ve farkındalık günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemli bir sembol olduğunu ifade eden Özhelvacı, "Bu özel gün, dünyadaki tüm kadınların karşılaştıkları engelleri aşmaları ve fark oluşturmaları adına, tüm kurumların kendilerini gözden geçirdiği ve sorumluluklarını hatırladığı anlamlı bir gündür. Aynı zamanda hepimize ilham veren küresel bir hareketin de parçasıdır. Kadınlarımızın eşit haklara, daha iyi fırsatlara ve eşit erişime sahip olmaları için ‘İş Hayatında Kadını’ desteklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.