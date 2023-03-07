Kahramanmaraş depremleri tüm ülkede deprem gerçeğini ortaya koyarken, afetler için somut adımlar atılması gerektiğinden yola çıkan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Afet Koordinasyon Kurulu oluşturdu, üyeleriyle herhangi bir afet anında yapılması gereken çalışmaları belirledi.

Kahramanmaraş depremleri tüm ülkede deprem gerçeğini ortaya koyarken, afetler için somut adımlar atılması gerektiğinden yola çıkan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Afet Koordinasyon Kurulu oluşturdu, üyeleriyle herhangi bir afet anında yapılması gereken çalışmaları belirledi.

Geçtiğimiz günlerde ilk yardım eğitimleri düzenleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Hatay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında yer alan, bünyesinde EGİAD üyelerini de barındıran İzmir SAR Arama Kurtarma Derneğini üyeleriyle buluşturdu. Bu çerçevede EGİAD’ın, her ay rutin olarak düzenleyeceği Afet Koordinasyon Kurulu toplantılarıyla muhtemel afetler için hazırlık çalışmaları yürüteceği belirtildi.

Toplantıya ise EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkan Vekilleri Kaan Özhelvacı, Arda Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç ev sahipliği yaptı. Etkinlikte SAR İzmir Lider Yarımcısı ve EGİAD üyesi Mehmet Karakuş yine Sar İzmir ve EGİAD Üyesi Can Atik ile EGİAD Üyesi Deren Acar son depremlerde bölgedeki çalışmalarından bahsederek bilgilendirmelerde bulundu.

"Envanterimizi oluşturarak hazırlıklarımızı yapmaktayız"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, bireylerden başlayarak toplumun tüm kesimine yayılan afet hazırlık koordinasyonunun önemli olduğunu belirterek, “Bu konuda bilinçlenmemiz gerektiğini son depremler bize göstermiştir. Afet hazırlık kültürünü kazandırmak, farkındalık oluşturmak, yaşadıkları mekanlarda alabilecekleri temel önlemleri paylaşmak, doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak, afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik bilgilendirmeleri yapmak, alınabilecek temel önlemleri paylaşmak amacıyla yola çıktık. Yönetimsel olarak risk analizlerinin çıkartılması, alt yapı ve yapı stokunun çıkartılması gibi adımlar da dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları olarak kamuoyu oluşturmak zorundayız Özellikle muhtemel bir Marmara depreminde Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmını karşılayan İstanbul’un kaybıyla ekonominin duracağını öngörmemek imkânsız. Özellikle envanter çıkartılması ve gerekli kaynakların belirlenmesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. EGİAD olarak üyelerimizden kim çadır yapar, kim konteyner üretir, kim nakliyeyi karşılar bu tarz faaliyetlerde bulunan üyelerimizi belirledik. Envanterimizi oluşturarak hazırlıklarımızı yapmaktayız” dedi.

Muhtemel bir İzmir depremi için çevre illerden yardım alabilmek adına iş birliği içinde olunan dernek ve federasyonlarla da iletişim halinde olduklarını ve ortak çalışmalar yapılabileceğini öneren Yelkenbiçer, “Kentimiz son depremlerde çabuk koordine olabildi. O da 2020 depreminden öğrendiğimiz deneyimlediğimiz acı gerçeklerden dolayı oldu. Tecrübe ettiklerimizi hayata geçirdik. Bölgedeki STK’larla ve odalarla ortak kampanyalar anında başladı. İstihdam projesi gerçekleştirerek iş imkanları oluşturuldu. EGİAD üyelerinden bazıları SAR Arama Kurtarma’da deneyimli. Onların vasıtasıyla üyelerimizi arama kurtarma alanında deneyimli hale getirebiliriz” dedi.

Toplantıda konuşan SAR İzmir Lider Yarımcısı ve EGİAD üyesi Mehmet Karakuş ile Sar İzmir ve EGİAD Üyesi Can Atik ise deprem bölgesindeki acı tecrübelerini paylaşarak yol haritasında bulundu.