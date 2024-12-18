EGİAD Danışma Kurulu Toplantısı, EGİAD Danışma Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in başkanlığında, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

EGİAD’ın kent paydaşlarına karşı duyduğu sorumluluk çerçevesinde, uygulayacağı politika ve faaliyetlerin geliştirmesine yönelik katkı ve tavsiyeler almak üzere 6 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilen EGİAD Danışma Kurulu Toplantısı’nda, İzmir kamuoyunun önde gelen isimleri ağırlanarak hem kentin hem ülkenin başlıca gündemleri masaya yatırılıyor.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in 6 yıllık EGİAD Danışma Kurulu Başkanlığı görevinin son toplantısı ve aynı zamanda Alp Avni Yelkenbiçer’in başkanlığını yaptığı EGİAD 17. Yönetim Dönemi’nin son danışma kurulu toplantısı olma özelliği taşıyan toplantı, İzQ İnovasyon Merkezi’nde düzenlendi. Etkinliğin ana gündem maddelerini, 2024 yılı 2. dönem EGİAD faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgilendirme sunumu, EGİAD NEET Gençler Araştırma Raporu tanıtımı, ekonomi gündeminin değerlendirilmesi ve EGİAD Danışma Kurulu üyelerinin değerli görüş ve katkılarının alınması oluşturdu.

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, İzmir iş dünyasının temsilcileri katılım gösterdi. Toplantı, Derneğin komisyon çalışmaları, stratejik çalışma alanlarındaki faaliyetleri aktarılarak başladı.

6 ayda 105 önemli faaliyet

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise son 6 aylık çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Döneminin sonuna gelindiğinde 843 üyeye ulaşıldığını belirterek, Kadın üye oranının yüzde 30’lar ile iş örgütleri arasında hatırı sayılı bir orana ulaştığını kaydetti. 6 ayda 105 büyük faaliyete imza attıklarını belirten Yelkenbiçer, EGİAD olarak bu dönem planlanan faaliyetlerinin yoğunluğuyla üye sayısının ve ilginin arttığını kaydetti.

Yelkenbiçer, gerçekleşen faaliyetleri de rakamsal olarak şu şekilde özetledi: “6 Uluslararası İlişkiler, 1 Girişimcilik Zirvesi, 2 Sanayi ve Sürdürülebilirlik, 7 İş Geliştirme, 6 Seminer ve Söyleşi, 1 Think Tank Neet Raporu, 11 Ankara Teması, 3 Liderlik Akademisi, 5 Hayat Okulu, 10 Ziyaret, 11 Temsil Etkinliği, 3 AB Projesi, 38 Melek Yatırımcı Girişimci Buluşması, 6 EGİAD Melekleri Etkinliği, 4 Sosyal Faaliyet organizasyonu yaparak etkin ve dolu bir 6 ay daha geçirdik. EGİAD Melekleri, 40 Yatırım, 3 Bin üzerinde Girişimci Değerlendirmesi, 4.5 milyon dolar yatırım ile girişimcilik sektöründe de adımızdan söz ettirdik. EGİAD Melekleri Yılın En Aktif Melek Yatırım Ağı seçildi. Son 6 ayda etkinliklerimizin görüntülenme oranı Bin 800, tüm etkinliklerimizin basında yer bulma sayısı 7 bin 154 oldu”

Yelkenbiçer yeni projeleri ise Podcast, EGİAD Ortaokulu Spor Salonu İnşaatı, Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) Gençler İzmir Araştırma Raporu, EGİAD İşbirliği İle Girişimcilik Zirvesi olarak özetledi.

Yelkenbiçer’den yönetime ve idari kadroya teşekkür

Yelkenbiçer, yönetim kurulu ve ekibinin yoğun ve başarılı temposundan dolayı teşekkür ederek, “Çok hareketli bir dönem geçirdik. Çalışkanları için tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarıma ve idari ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bana ve EGİAD’a destek olan Özgener başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Her zaman arkamızda oldu. EGİAD benim için sadece görev değil hayatın ta kendisi oldu. Kurulan güçlü bağların bundan sonraki ekibi ve EGİAD’ı da başarıdan başarıya götüreceğine eminim. Destek ve güveniniz için teşekkür ederim.” dedi.

Özgener’den veda ve teşekkür

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bugün, EGİAD Danışma Kurulu Başkanı olarak 6 yıldır sürdürdüğüm görevimin son toplantısı. Bu vesileyle, görevim süresince verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum. Birlikteliğimiz devam edecek. EGİAD’ın bende ve kurumumda ayrı bir yeri var. Bu nadide kurumla, İzmir’imizi daha ileriye taşıyacak değerli işler yapmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımıza katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

NEET Kavramı - Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) Gençler İzmir Araştırma Raporu Çalışması

Toplumsal dönüşümün önemine vurgu yaparak son dönemde gündemde olan Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) kavramına dikkat çeken ve bu konuda ayrıntılı bir sunum gerçekleştiren EGİAD Genel Sekreteri Dr. H.İ. Murat Çelik ise, “Bu kavram ne eğitimde ne de istihdamda olan gençleri ifade ediyor. Şu anda ülkemizin en önemli sorunlarından biri bu. Ülkemizin genç nüfusuyla övünürken diğer taraftan bu genç insan kaynağından doğru şekilde faydalanamıyoruz. EGİAD olarak NEET kavramına dikkat çekmek üzere, Kentimiz İzmir Derneği iş birliği ile hazırladığımız rapor büyük ses getirdi. Bu dönem Think Tank çalışmalarımız kapsamında hazırladığımız bu rapor ile NEET gençlerin önünü açmak hedefindeyiz. Şu anda ülkemizin en önemli sorunlarından biri bu. NEET gençlerin istihdam dışında kalmasını ifade etmekte. Ülkenin üretken işgücü potansiyelinin kullanılamaması ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlanamaması olarak da görülebilir. Ekonomide verimliliğin azalması ve sosyal yardımlara olan bağımlılığın artması sonucunu da doğurmakta. Ayrıca NEET gençlerin işsizlik ve eğitimsizlik gibi sorunlar yaşamalarını, radikalizme veya suça eğilimlerinin artmasını ve sosyal istikrarsızlığı beraberinde getirmekte. OECD ülkeleri ortalaması yüzde 12,7 olan NEET kavramında Türkiye ortalaması, yüzde 27,9. Her 10 NEET gençten 7’si kadın olarak dikkat çeken veriler bulunmakta. Türkiye listede Güney Afrika’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu oranın en yüksek olduğu AB ülkesi ise yüzde 17,5 ile Romanya. En düşük ise yüzde 2,8 ile Hollanda. Ne eğitimde ne istihdamda olanlarda cinsiyete göre farkın en büyük olduğu ülke ise Türkiye. Sorunun çözümüne ulusal düzeyde katkı sağlanmasını hedefliyoruz.” dedi.

2025 için tedbirli olalım

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Ekonomik gündeme ilişkin görüşlerin paylaşıldığı toplantıda, 2025’in ekonomik olarak zor geçeceği belirtilerek, nakit yönetiminin çok önemli olacağı, kur baskılama sürecinin devam edeceği, kemer sıkma politikaların bu sene de devam etmek zorunda olduğu ifade edildi.