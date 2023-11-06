Ege Bölgesi’ndeki özgün endüstrileri ve girişimciliği desteklemek amacıyla İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) yürütücülüğünde hayata geçirilen projede, son 1 yıldır süren detaylı çalışmalar sonuç verdi. Tasarım, oyun geliştirme, yazılım, televizyon ve sinema gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren 10 bin 99 firma tek tek incelendi ve şirketlere ilişkin bilgilerin yer aldığı özel bir ‘dijital atlas’ hazırlandı.

2025 yılının Nisan ayına dek sürecek projeye; İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Vakfı ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) de katkı sağladı.

‘Dijital hub’ oluşumuna şekil veren kuruluşların da katılımıyla İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde odak grup çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını ise, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner gerçekleştirdi.

Bölgesel kalkınma

Rektör Prof. Dr. Abacıoğlu, kültürel ve özgün endüstrilerin ekonomideki güçlü, dönüştürücü etkisine inandıklarını söyleyerek, “Bölgesel bir kalkınma projesinin sorumluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü sosyo-ekonomik katkıları olacak işlere imza atılması gereğine inanıyoruz. Proje, bu anlamda hem şehrimizin hem de bölgemizin gelişimi için oldukça değerli, önemli bir proje. Üniversite olarak böylesine değerli bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, özgün endüstrilerin; Birleşmiş Milletler tarafından ‘dünya ekonomisinin dönüştürücü gücü’ olarak tanımlandığına dikkat çekti. Prof. Dr. Öner, Ege Bölgesi’nin, gücünü tarihsel derinlik ve kültürel zenginliğinden alan karakteriyle görünür olduğunu belirterek, projeyle birlikte bu potansiyelin daha da ortaya çıkacağını ifade etti.

“Dijital kimliği kayda aldık”

Projeye ilişkin detaylı bilgiler veren İEÜ+KREA Müdürü Dr. Sevay İpek Aydın ise “Ege’de; reklamcılık, tasarım, mimarlık, sahne sanatları, oyun geliştirme gibi özgün sektörlerde yer alan çok sayıda firma var. Bu firmalar arasında güç birliği sağlamak, onların ortak projeler yapacağı bir zemin oluşturmak istedik. Öncelikle Ege’deki firmaları genel olarak taramak gerekiyordu. Firmaların hangi alanlarda çalışmalar yaptığını, üretkenlik yetkinliklerini araştırdık. Bunları dijital havuza aldık. Ege’nin dijital kimliğinin kayda alınması açısından oldukça yararlı, herkese rehber olacak bir çalışma oldu. Ardından da benzer alanlarda faaliyet gösteren firmalar arasında iletişimi nasıl sağlarız, bir portal üzerinden bu firmaları nasıl buluştururuz diye düşündük” diye konuştu.

Eğitimler ve yeni model çalışmaları

Dr. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük çoğunluğu daha önce bir araya gelmeyen firmaları buluşturacak portalımız, kasım ayı sonunda ilk versiyonu ile hazır olacak. 10 bin 99 firmaya ait verinin bulunduğu dijital atlas, farklı sektörlerden firmalarla yapılabilecek bütünleştirici projelerde yolumuzu aydınlatacak. Örneğin; tasarım alanında faaliyet gösteren bir şirketiniz var. Fotoğrafçılık ya da yazılım, hatta turizm alanında bir şirketle iş birliği yapmak istiyorsunuz. Bu anlamda Ege’deki firmaları detaylıca taramak, hangi şehirde kim var düşünmek durumunda kalınmayacak. Projemiz, elbette bu kadarla sınırlı değil. Firmalara yönelik eğitimlerle, yeni iş modelleri üzerine çalışmalarımızla yolumuza devam edeceğiz.”