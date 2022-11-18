Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda Muğla’ya kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda Muğla’ya kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; halen güney yönlerden esmekte olan rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Olumsuz hava koşuşlarının 19 Kasım saat 22.00’a kadar sürmesi bekleniyor” denildi.