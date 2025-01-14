Toplam tahsisat tutarının 1,75 katı büyüklüğünde talep gören EgeYapı Avrupa GYO hisseleri Borsa İstanbul’da yapılan gong töreni sonrası işlem görmeye başladı. Halk Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü 918 milyon TL olarak gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - EgeYapı Avrupa GYO’nun 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan talep toplama sürecinden sonra “gong töreni” Borsa İstanbul’da yapıldı.

Talep toplama sürecinde 356 bin 252 başvuruyla yüksek talep alan EgeYapı GYO için yapılan gong törenine Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, EgeYapı Avrupa GYO Genel Müdürü Didem Güneş, EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Mezireli, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin katıldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Egeyapı’nın değerli yöneticilerini, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşerek ve halka arzlarını gerçekleştirerek, aldıkları bu stratejik kararlardan dolayı tebrik etti.

EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, şirketin bugüne kadar çok önemli projelere imza attığını belirterek, "Bizim için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak. Yeni ortaklarımızla birlikte çok daha güçlü bir şirket olarak gayrimenkul sektörüne yön vermeye devam edeceğiz. Halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı, devam eden yeni projelerimize aktaracağız" dedi.