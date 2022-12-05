Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce düzenlenen Ege Bölgesi Bitkisel Üretim Bölge Grup Toplantısı’nda “Türkiye ve Dünyada Tarımsal Teknolojiler” ve drone uygulama teknikleri eğitimi verildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce düzenlenen Ege Bölgesi Bitkisel Üretim Bölge Grup Toplantısı’nda “Türkiye ve Dünyada Tarımsal Teknolojiler” ve drone uygulama teknikleri eğitimi verildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Ege Bölgesi Bitkisel Üretim Bölge Grup Toplantısı” gerçekleştirildi. Tarımsal yeniliklerin değerlendirilerek konuşulduğu toplantıda, “Türkiye ve Dünyada Tarımsal Teknolojiler” ve drone uygulama teknikleri eğitimi de verildi. Muğla’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa’dan ilgili teknik personel ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü uzmanları katıldı.

Açılış konuşmalarını Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Tutar’ın yaptığı toplantının moderatörlüğünü Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. İlknur Köseoğlu üstlendi.

Açılış konuşmasını yapan Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Toplantıya katılan 6 ilin de Türkiye’nin tarımsal üretim değerine çok önemli girdiler sağladığını ve işbirliğini pekiştirdiğini vurgulayan Muhammed Sevinç, “Bu toplantıların en önemli getirisi ise en az kaynak, en az maliyet ve en az atıkla tarımdan nasıl yüksek verimlilik elde edebileceğimizin yol haritasını çizmemize imkan tanımasıdır” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıların, Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen yenilikleri tarım uzmanlarına ve üreticilere aktarma açısından son derece faydalı olduğunu hatırlatan Sevinç, “Bir yandan; tarımda inovasyon uygulamalarını çiftçilerimize sunarken, diğer taraftan kendi sorumluluk sahalarımızda karşılaştığımız sorunları masaya yatırma olanağı da buluyoruz. Modern tarım teknikleri, algoritmik tarım, iklimi ve su düzeyi değişen coğrafyada verimliliği artırabilecek projeler, tohum ıslahı, seracılık, topraksız tarım, hammadde kullanımı, pazarlama, geri dönüşüm gibi pek çok başlıkta tartışma ve istişarede bulunma fırsatını yakalıyoruz” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür eden Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Tutar da “Konunun ev sahipliğini yapan Enstitü olarak tarımsal yenilikleri ve teknolojiyi tarımla birleştirmek adına çalışmalarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden gelen soru ve çözüm önerilerini değerlendirdiğimiz ve bilgi alışverişinde bulunduğumuz bir platform. Bu anlamda yapılan Bölge Grup Toplantılarının bitkisel üretim ayağının ülke ve bölge tarımı için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İlk gün Araştırma Enstitüsünden uzmanların yenilikler hakkında verdiği eğitimle başlayan toplantının ikinci gününde ise 6 ilin yaptığı çalışmalar sunum eşliğinde anlatıldı. Üç gün boyunca devam eden toplantı, drone teknikleri eğitimi ile tarımsal işletmelere yapılan teknik gezi ile son buldu.