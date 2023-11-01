Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Foton Derneği tarafından düzenlenen, 50 fotoğrafçının eserlerinden oluşan “Ege’nin İncisi: İzmir” fotoğraf sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Sergide ayrıca, Photomaraton İzmir 2023 etkinliğinin ödül töreni de yapıldı.

Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Foton Derneği tarafından düzenlenen, 50 fotoğrafçının eserlerinden oluşan “Ege’nin İncisi: İzmir” fotoğraf sergisi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fotoğraf seçimini Özer Sanat’ın üstlendiği, küratörlüğünü; avukat, fotoğrafçı ve fotoğraf eğitmeni Erhan Meço’nun yaptığı sergi, yoğun ilgi gördü. 100’den fazla fotoğrafçının eser gönderdiği, 50 fotoğrafçının eserlerinin seçildiği sergide, kentin çeşitli noktalarından dikkat çeken kareler yer aldı. Sergi, 5 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

Coşkun Aral söyleşi yaptı, Photomaraton İzmir’in ödül töreni de vardı

Öte yandan Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Türk fotoğrafının duayeni Coşkun Aral’ın söyleşisi vardı. Aral’ın mesleki tecrübelerini aktardığı söyleşi sonrasında ayrıca, “Photomaraton İzmir 2023” etkinliğinde dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri de verildi.

Erhan Meço, Photomaraton İzmir etkinliğini her yıl düzenlemek istediklerini belirtti.