Uluslararası 11. Giritliler Festivali’nde Söke Buluşması gerçekleştirildi. Ege’nin karşı kıyısından, Mersin, Adana, Antalya gibi Türkiye’nin birçok ilinden gelen Giritliler Söke ve Kuşadası’nda bulunan Giritli hemşerileri ile buluştu. Söke’nin tarihi Rum Mahallesi olan Kemalpaşa’da gerçekleşen Giritliler Festivali Söke Buluşması’nda, Türk ve Girit ezgileri birlikte yankılandı.

Giritliler Federasyonu (GİRİTFED) tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen, Söke ve Kuşadası Belediyeleri tarafından destek verilen ‘Uluslararası Giritliler Festivali’nin Söke Buluşması renkli geçti. Etkinlikte ilk konuşmayı Söke Giritliler Derneği Başkanı Saliha Ondört yaptı. Nisan ayından bu yana etkinlik planlaması yaptıklarını belirten Ondört; buluşmayı gerçekleştiren GİRİTFED Başkanı Yunus Çengel ve büyük destek veren Söke Belediyesi’ne çok teşekkür etti. Festivalin Söke’den başlıyor olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Söke Giritliler Derneği Başkanı Saliha Ondört, “Söke’de bilindiği gibi çok sayıda Giritli var. Bir deneğimiz yoktu ve dernek kuruluşunu da yaptık. İnşallah daha iyi işler ve etkinlikler yaparız” dedi.

GİRİTFED Başkanı Yunus Çengel konuşmasında, “Burada Türkiye’nin her yerinden Giritliler var. İnanıyoruz ki bizden sonra bu etkinlikleri yapacak olanlar dostluk için ve karşılıklı yapacaklar. En büyük dileğimiz bu festivallerin sadece burada değil Girit’te de yapılması. Federasyon olarak bunun çalışmalarını başlattık” dedi. Söke’de Giritliler Derneği’nin kurulmasını çok önemsediklerini belirten Yunus Çengel; “Giritlilerin buraya geleli 120 yıl olmasına rağmen, örgütlenmede çok geç kalmışız. Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla derneklerimizin sayısını çoğaltıyoruz. Tüm Giritlilerin dernek ve federasyona destek vermelerini bekliyorum” diye konuştu.

Festivalin Söke’de en son 2019 yılında yapıldığını, pandeminin araya girdiğini belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke’de yeniden buluşmanın kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, “Bugün Ege’nin karşı kıyısından gelen Giritliler ile Anadolu’nun farklı yörelerinden gelen Girit göçmenlerini buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Girit Kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen bu festivalin, iki toplum arasında dostluk ve pekişmenin hasret gidermek için de önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Festivalin gerçekleşmesinde katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Girit Göçmeni İbrahim Akkaya, Girit’ten gelen Dr. Cris’te birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Söke Belediyesi Halk Oyunları ekibi zeybek, Girit müziği ve Girit dans gösterileri, Üsküp yöresi halk oyunları gösterileri beğeni topladı.

Etkinliğe Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, GİRİTFED Başkanı Yunus Çengel, Söke Giritliler Derneği ve Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört, Belediye Meclis Üyeleri ve davetliler de katılırken, festival etkinlikleri Kuşadası’nda 24-25 Haziran tarihlerinde devam edecek.