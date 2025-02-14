Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü, son teknolojiye sahip cihazla ve uzman kadroyla hasta kabulüne başladı. Modern tıbbi donanımlarla güçlendirilen merkezde, radyoterapi dağıtımı aralıklarında dünya standartlarında hizmet verebilecek.

Merkezde, 2 Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, 3 Medikal Fizik Uzmanı, 4 Radyoterapi Teknikeri ve 1 Hemşire görev alarak profesyonel yaklaşımla tedavi süreçlerini yönetiyor.

"En son teknoloji ile tedavi"

Merkezde bulunan Elekta VersaHD Lineer Hızlandırıcı (Linak) ve GE Discovery RT Bilgisayarlı Tomografi cihazı sayesinde 3 Boyutlu Konformal, IMRT, VMAT, SRS ve SBRT gibi en ileri radyoterapi yöntemleri uygulanabiliyor. Tedavide kullanılan RaySearch ve Monaco yazılımları, hastaların tedavi süreçlerini hızlandırırken, Adaptif Radyoterapi gibi gelişmiş tekniklere imkan sağlıyor.

Ayrıca Türkiye’de sayılı merkezde bulunan C-RAD Yüzey Takip Sistemi (SGRT), hastaların hareketlerini izleyerek tedavi sürecini güvenli hale getiriyor. Özellikle akciğer ve meme kanseri tedavisine büyük önem veren 4D ve DIBH gibi ileri teknikler, merkezin sunduğu en önemli yenilikler arasında yer alıyor.

"Muğla’ya kazandırılan modern tesis"

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan, merkezin onkoloji bakımlarındaki eksikliklerinin giderildiğini belirterek, "Muğlamıza kazandırıldı bu modern tesis hayırlı olsun. Ege Bölgesi’nin en gelişmiş onkoloji göstergelerinin birinin gururunu ortaya koyuyor. Günde 70-80 Işınlama gerçekleştiriyoruz ve hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.