Denizli’de kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege’nin en büyük kitap fuarı 5. kez Denizlililerle buluşuyor. 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı’na yüzlerce yazar ve yayınevi katılacak.

Denizli’de kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege’nin en büyük kitap fuarı 5. kez Denizlililerle buluşuyor. 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı’na yüzlerce yazar ve yayınevi katılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, katılımcılarıyla birlikte Ege’nin en büyük kitap fuarını 5. kez düzenleyecek. 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda kapılarını açacak kitap fuarına Türkiye’nin en ünlü yazarları ve yayınevleri katılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı’nın onur konuğu divan edebiyatının yaşayan abidesi Denizlili yazar Hayati İnanç olacak. Geçtiğimiz yıllarda rekor katılımlara sahne olan kitap fuarında her gün birçok yazar düzenlenecek imza günlerinde Denizlililerle buluşacak. İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Alişan Kapaklıkaya, Hatice Kübra Tongar, Nurullah Genç, Serdar Tuncer, Nihat Hatipoğlu, Tuna Kiremitçi, Mustafa Balbay, Enver Aysever, Ali Lidar gibi yüzlerce ünlü yazar ve şairin katılacağı Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı’na Türkiye’nin en büyük yayınevleri de katılacak. Çevre illerden de çok sayıda katılımın beklendiği fuarda ayrıca Denizlili yazarlar ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’nda yer alan eser sahipleri de okuyucularıyla bir araya gelecek.

Onur konuğu Hayati İnanç

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kitap kenti Denizli’de Ege’nin en büyük kitap fuarını 5. kez düzenleyecek olmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı’nın 10 gün boyunca kente ayrı bir güzellik yaşatacağına dikkati çeken Başkan Zolan, “Türkiye’nin en ünlü yazarları ve yayınevleri kitap fuarımıza katılacak. Kendine has sohbeti, gönüllere dokunan eserleri ile milyonların sevgilisi hemşehrimiz Hayati İnanç bu sene onur konuğumuz olacak. Yazarlarımız, şairlerimiz, edebiyatçılarımız düzenleyeceğimiz imza günleri, panel ve konferanslarla hemşehrilerimizle buluşacak. Şimdiden tüm hemşehrilerimizi bu güzelliğimizi doyasıya yaşamaya davet ediyorum" dedi.