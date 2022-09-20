Kartepe Belediyesi ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Egemenlik Caddesi’ne 800 ton binder asfalt serimini tamamladı.

Kartepe Belediyesi ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Egemenlik Caddesi’ne 800 ton binder asfalt serimini tamamladı.

Belediye ekipleri tarafından Kent Meydanı’na bağlantı yolu olan 500 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Egemenlik Caddesi’ne 800 ton binder asfalt serimi tamamlandı. Yapılan asfalt serimi ile modern ve rahat ulaşıma kavuşan Egemenlik Caddesi trafiğe açıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Kocaman, "Kartepe’miz için asfalt serim çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Kent Meydanı’mızın da bağlantı yolu olan Egemenlik Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz asfalt serim çalışması tamamlanarak trafiğe açıldı. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.