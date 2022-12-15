Trabzon’da yaşayan SMA TİP 1 hastası 2 yaşındaki Egemen Öztürk’ün tedavisiyle ilgili yaklaşık 1 yıl önce Ortahisar Belediyesinin katkılarıyla başlatılan yardım kampanyasında sona gelindi.

Trabzon’da yaşayan SMA TİP 1 hastası 2 yaşındaki Egemen Öztürk’ün tedavisiyle ilgili yaklaşık 1 yıl önce Ortahisar Belediyesinin katkılarıyla başlatılan yardım kampanyasında sona gelindi.

31 Aralıkta 2 yaşına girecek olan SMA TİP 1 hastası Egemen Öztürk için “Egemen bebeğe sende destek ol” kampanyası sayesinde tedavi masraflarının hemen hemen tamamına yakın kısmı toplandı. Kampanyaya öncülük eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kampanya süresinde 35 milyon TL toplandığını ve çok az bir cüzi rakam kaldığını belirterek en hayırlı işlerden birini yaptıklarını söyledi.

Yardımseverlerin destekleriyle iyileşme umudu bulan Egemen bebek için Ortahisar Belediyesi’nce teşekkür gecesi düzenlendi.

Ortahisar Belediyesi’nce düzenlenen geceye Egemen Öztürk bebeğin yardım kampanyasına destek veren Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, Trabzon Barosu başkanı Duygu Keleş Aydın, Trabzon Ticaret ve Sanayi Borsası (TTSO) eski başkanı Suat Hacısalihoğlu, iş adamı Halis Güneş, Egemen bebeğin yakınları ve hayırseverler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Yaptığımız iş en hayırlılarından bir tanesi oldu. Maalesef ülkemizde yüzde yüz tedavi imkânı bulunmayan ve büyük bir maliyetle yurt dışına gitmek zorunda kalan çare neredeyse onu aramak adına büyük bir gayretle bu çalışmayı sürdürdük ve çok şükür finaline geldik. Cüzi bir rakam kaldı onu da tamamlıyoruz ve Allah nasip ederse Pazar günü itibariyle Egemen’imizi evvela İstanbul’a orada kısa bir tetkik değerlendirme safhasından sonra inşallah Dubai’ye göndereceğiz. Bu emekle gayretle ortaya koyduğumuz hazırladığımız programı inşallah 3 ay içerisinde ilaç tedavisiyle ikmal edilecek. Küçücük bir canı hayata tutundurmak için çaba sarf etmek gayret serf etmek çok önemli. Bu iş gönül işi hem yurt içinden hem yurt dışından önemli katkılar gördük. İnşallah tedavi de kısa sürede tamamlandıktan sonra Egemen’imiz aramıza dönecek” dedi.

35 milyon TL toplandı

Kampanyada 35 milyon TL toplandığını belirten Genç, “Valilik onaylı kampanyamız Ocak 2022 yılında başladı ve 11 buçuk ay gibi bir süreçte 35 milyon toplanan para. Kalan kısmımız 530 bin TL idi onu her hâlükârda tamamlayacağız. İnşallah tedaviyi de tamamlayacağız. Bir gecede Trabzonluların ve Trabzon’da yapılan en büyük kampanya olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Evladım doğum gününde ilacını kavuşacak

Egemen’in babası Şafak Öztürk, evladının doğum gününde ilacına kavuşacağını kaydederek “Egemen 31 Aralıkta 2 yaşında olacak. İnşallah evladım doğum gününden önce ilacına kavuşacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ahmet Metin Genç başkanımızın bize çok destekleri oldu. Rabbim hepsinden bin kere razı olsun. Çok mutluyum bugün mutlu bir gün yaşıyoruz. İnşallah evladım ilacını alacak sağlığına kavuşacak. Önce İstanbul’a daha sonra bu ayın 24’ünde Dubai’de olacağız. İnşallah evladımı yürürken, bisiklet sürerken göreceğiz. Kim evladıma 1 TL verdiyse çok çok teşekkür ediyorum” dedi.