Egeli turizmciler; Cumhuriyetin 101.yılı kutlaması kapsamında İzmir’in Foça İlçesi’nde muhteşem bir etkinliğe imza attılar. Gecede Atatürk’ün turizme, tanıtıma, kültür ve sanata bakış açısı ana tema olarak işlendi.İZMİR (İGFA) - Adı artık Türk Ordusunda hiçbir alaya verilmeyen 57.Alay’ın ve savaştan yeni çıkmış bir milletin Avrupa’da yüzü olan Karadeniz Vapuru’nun unutulmaya yüz tutmuş öyküleri katılımcılar ve gençlerle paylaşıldı. Vals’ten zeybek’e dans ve halk oyunları gösterisi gözleri, Atatürk’ün sevdiği şarkılardan hazırlanan seçki gönülleri mest etti.

MW Phokaia Beach Resort ev sahipliğinde hazırlanan, Foça Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, ADD Foça Şubesi ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK)’in destek verdiği geceye Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Saniye Bora Foça, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tümamiral Nihat Baran başta olmak üzere İl ve İlçe protokolünün birçok üyesi, Egenin ve Foça’nın önemli ve duayen turizmcileri, bölge basının çok değerli isimleri, muhtarlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Siyasi Parti, STK, esnaf ve iş dünyasının temsilcileri ile sektöre hizmet etmiş vatandaşlar katıldı.

Ayşegül Koç’un moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte ETİK Başkan Yardımcısı ve MW Phokaia Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler, Atatürkçü DüşünceDerneği(ADD) Foça Şubesi Başkanı Ali Altunbahar, ETİK Başkanı, TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Kaymakam Mehmet Türköz birer konuşma yaptılar.