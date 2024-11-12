05 -07 Kasım 2024 tarihleri arasında İngiltere’nin Başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market (WTM) Londra Turizm Fuarı’na katılan Egeli turizmciler büyük moralle döndüler.İZMİR (İGFA) - Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan yardımcısı Mehmet İşler, 184 ülkeden yaklaşık 5 bin firmanın katıldığı, 51 bin profesyonelin ağırlandığı fuarda en çok ilgi gören üç ülkeden birinin Türkiye olduğunu ve önümüzdeki sezon İngiltere’den turist akışında yüzde yirmileri bulan bir artış beklediklerini bildirdi. İşler, İzmir ve Ege Bölgesi’nin bu pazardan daha fazla pay alabilmesi için yatak kapasitesinin arttırılmasının gereğine de dikkat çekti.

Londra Turizm Fuarı’nda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)’nin yanı sıra Ege Bölgesi’nin turizm merkezlerinin stantları da yer aldı. Bölgenin duayen ve önemli turizmcileri fuara katılarak, tur operatörleri ve diğer turizm bileşenleriyle yakın görüşmeler yaptı. Fuarın çok önemli bir fuar, İngiltere’nin çok önemli ve mutlaka daha fazla işlenmesi gereken bir pazar olduğunu belirten ETİK Başkanı Mehmet İşler, fuarlar ve tanıtım konularında yerel yöneticileri turizmcilerle birlikte hareket etmeye davet etti.

TÜRKİYE STANTLARIYLA ÇOK İLGİ GÖRDÜ

Mehmet İşler; “ Londra Turizm Fuarı; dünya çapında iş yapan turizm profesyonellerinin, hükümet temsilcileri, yerel yöneticiler ve medyanın buluştuğu, en son yeniliklerin sunulduğu çok önemli bir fuar. Bu önemli fuarın en çok ilgi gören üç ülkesi ise İspanya, Yunanistan ve Türkiye oldu. İspanya hemen hemen her destinasyonu için ayrı bir stant almıştı. Yunanistan ana karası ve adalarıyla çok stant alan ülkelerden biriydi. Türkiye de stantlarıyla çok ilgi gördü. Sürdürülebilir turizm vurgusu yapan, dijital sanat yöntemleri kullanılarak elde edilmiş görüntülerin son teknoloji ekranlardaki gösterimleriyle, Türk misafirperverliğini simgeleyen zengin ikramlarıyla, ziyaretçilerin görüşmelerini rahatça gerçekleştirdikleri alanlarıyla Türkiye Stantı, ülkemizin, dünyanın en çok turist çeken beş ülkesinden biri olduğunu fazlasıyla hissettirdi.”

İNGİLTERE PAZARINDA PAYIMIZ ARTIYOR

“İngiltere, Türkiye’nin her geçen yıl payını arttırdığı bir pazar. Ege Bölgesi’nin yanı sıra Antalya’da bu pazardan önemli bir pay almaya başladı. Rakiplerimiz İspanya ve Yunanistan’la beraber fuarın ilgi odaklarından biriydik. Gördüğümüz ilgiye istinaden diyebilirim ki, önümüzdeki sezon ülkemize gelecek turist akışında yüzde yirmiye yakın artış gözüküyor. Türkiye’ye turist akışını desteklemede Jet2Holidays ve TUI başı çekiyor. İzmir olarak bu pazardan daha fazla pay almak için bizde mücadele ediyoruz. Ancak bunun için yatak kapasitemizi mutlaka arttırmamız gerekiyor. Bu yıl İzmir olarak sezonu iki buçuk milyona yakın bir turist sayısıyla kapatacağız. İzmir 2019 yılından beri bu rakamı yakalayamamıştı. Ancak bu da yeterli değil. İzmir’in hedefi en az nüfusu kadar yani beş milyon turisttir. Çeşme bölgemizin; İç turist yerine, İngiltere gibi, Ege’yi ve Ege’nin dokusunu seven pazarlara yönelmesi, Alaçatı, Seferihisar, Gümüldür, Pamucak’la birlikte bu pazarlarda daha etkin rol alması gerekiyor.”

LONDRA’DA DA EMITT’TE DE OLMALIYIZ

“Egeli turizmciler olarak Londra Turizm Fuarı’ndan büyük bir moralle döndük. Bu fuara daha fazla önem verip, daha fazla çalışma yapmalıyız. Jet2Holidays ve TUI gibi önemli operatörlerin yoğun ilgisini İzmir’in lehine çevirebiliriz. Fuarın olumlu etkilerini görmeye başladık. Erken rezervasyonlarımız geçen senenin bu aylarına göre daha fazla gelmeye başladı. Bu ilgiyi sürekli kılmalıyız. Yerel yöneticilerimizi yanımızda görmeli, desteklerini hissetmeliyiz. Daha büyük stantlarla, tanıtım ve satış birimlerinin yer aldığı alanlarla Londra Turizm Fuarı’nda da, EMITT’te de yer almalıyız. “dedi.