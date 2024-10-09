Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte Egeli olmanın gururunu yaşayan gençler, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde düzenlenen “Ege’ye Hoş Geldin Şenliği”nde doyasıya eğlendiler. Öğrencilerin yeni döneme adaptasyonunu hızlandırmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Program, Ege’ye Hoş Geldin Şenlik Yürüyüşü ile başladı. Egeli öğrenciler ve çalışanlar 55 Ege Kampüs Tören Şölen Alanına kadar coşkuyla yürüdüler. Burada bir konuşma gerçekleştiren Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, “5 yıllık kurumsal tam akreditasyonu almış, Araştırma Üniversitesi unvanına sahip, 80’den fazla hayata geçirilen uygulama ile öğrenci odaklılıkta A Plus olmuş, uluslararası arenada adından saygıyla söz edilen köklü bir Üniversitede eğitim görmenin ayrıcalığını yaşayacaksınız. Ege Üniversitesi çatısı altında uluslararası nitelikte akademik eğitiminin verilmesinin yanı sıra 21. yüz yılın ihtiyaç duyduğu entelektüel, birlikte çalışmaya yatkın, yenilikçi zekâya sahip, sorgulayan ve üreten bireyler olmanız için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Sizlere sunduğumuz bu imkânları lütfen en iyi şekilde değerlendirin. Sizlerle birlikte olduğumuz her platformda dile getirdiğim üç mottoyu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Gelişen ve değişen dünyayı yakından takip edebilmek için yabancı dilinizi geliştirerek bol bol kitap okuyun, spora ağırlık verin; sosyal ve kültürel olarak gelişmenize pek çok imkân sunan kampüs hayatına odaklanın” dedi.

“Biz kocaman bir aileyiz”

Daima öğrencilere destek olacaklarını ifade eden Prof. Dr. Ersan, “Akademik ve entelektüel donanımınızı güçlendirmek üzere çıktığımız bu yolda; tüm imkân ve olanaklarımızla yanınızda olacağız. Eğitiminiz hayatınız boyunca ve mezuniyet sonrasında kapılarımızın sizlere sonuna kadar açık olduğunu unutmayın. Biz, kocaman bir aileyiz ve bu ailenin en kıymetli üyeleri ise sizlersiniz. Sorunlarınızı, ihtiyaçlarınızı ve taleplerinizi bizlere iletmekten asla çekinmeyin. Üniversitemizi her alanda en iyi şekilde temsil edeceğinize; çalışkan, dürüst, araştıran, ülkesi ve milleti için üreten bireyler olacağınıza yürekten inandığımı belirtmek istiyorum. Tekrardan hepinize başarılı bir üniversite yaşamı diliyor; programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Gençler The Rocktors grubunun konseri ile coştu”

Etkinlik kapsamında Egeli öğrenciler gün boyunca Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan öğrenci toplulukları ve çeşitli firmaların stantlarını ziyaret ederek bilgi aldılar. Oyun alanları ve yarışmalarla öğrencilerin doyasıya eğlendiği şenlik, akşam saatlerinde gerçekleştirilen DJ Performans ve EÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan The Rocktors grubunun konseriyle son buldu.