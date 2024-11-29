Egeli madenciler, 2025 yılı stratejilerini belirlemek ve için “Maden Sektörel Strateji Toplantıları”nda bir araya gelecek. İlk iki toplantı Aralık ayının ikinci yarısında Denizli ve Muğla'da yapılacak.İZMİR (İGFA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin organize edeceği “Maden Sektörel Strateji Toplantıları” finans dünyasının dev kurumlarının üst düzey yöneticilerini buluşturacak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak, 2024 yılının ocak – ekim döneminde ihracatlarını yüzde 23’lük artışla 886 milyon dolardan 1 milyar 91 milyon dolara taşıdıklarını paylaşan Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, bu başarılarını 2025 yılında sürdürülebilir kılmak için görev sahasındaki illerde “Maden Sektörel Strateji Toplantıları” düzenleme kararı aldıklarını, ilk iki toplantının aralık ayının ikinci yarısında Denizli ve Muğla’da olacağını kaydetti.

DENİZLİ EN ÇOK MADEN İHRAÇ EDEN 5'İNCİ İL

Denizli’nin 2024 yılının ocak – ekim döneminde gerçekleştirdiği 216,5 milyon dolarlık maden ihracatıyla Türkiye’nin maden ihracatına en çok katkı sağlayan beşinci il konumunda olduğu bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Denizli traverteninin başta ABD olmak üzere dünya genelinde çok talep gördüğünü dile getirdi.

MADEN SEKTÖRÜ MUĞLA’DA İKİNCİ BÜYÜK İHRACATÇI

Muğla ekonomisinde de maden sektörünün çok güçlü bir figür olduğuna değinen Alimoğlu, “Muğlalı maden ihracatçılarımız 2024 yılının 10 aylık diliminde yaptıkları 102 milyon dolarlık ihracatla Muğla’da en çok ihracat yapan ikinci sektör oldular. Son iki yıldır Türkiye’de döviz kurlarındaki artış üretim maliyetlerindeki yükselişle uyumlu hareket edemedi. Dünya’daki resesyon nedeniyle talebinde nazlı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu şartlarda üretimimizi, istihdamımızı ve ihracatımızı korumak için ortak akla daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Dünya ekonomisindeki gelişmeleri iyi tahlil eden ekonomistlerden 2025 yılı öngörülerini dinleyeceğiz. Türk Eximbank A.Ş., Türk Ticaret Bankası ve İGE A.Ş.’nin ihracatçılara sunduğu fırsatlar yetkili isimler tarafından anlatılacak. Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğimizden yetkili isimler devlet yardımları hakkında ihracatçıları bilgilendirecekler” şeklinde konuştu.