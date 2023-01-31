Doğal taş ihracatında Türkiye’de lider olan Egeli madenciler, geçen yılı başarılı ihracat artışıyla geride bıraktı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2023 yılında yüzde 15’lik artışla 1,4 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı.

Doğal taş ihracatında Türkiye’de lider olan Egeli madenciler, geçen yılı başarılı ihracat artışıyla geride bıraktı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2023 yılında yüzde 15’lik artışla 1,4 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı.

Dünyadaki 90 çeşit madenin 77 tanesinin Türkiye’de bulunduğuna değinen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Dünya metal maden rezervlerinin yüzde 0.4’ü, endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2.5’i, kömür rezervlerinin yüzde 1.0’i ve jeotermal potansiyelinin yüzde 0.8’ine sahibiz. 2020 yılında 4,3 milyar dolar, 2021 yıllında 6 milyar dolar, 2022 yılında ise 6,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılında 6,5 milyar dolar ihracata ek olarak ülke ekonomisine tüm sektörlere de hammadde sağlayan bir sektör olduğumuz için iç pazarla birlikte 50 milyar dolarlık bir değer oluşturarak ülke ekonomisine gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5’i oranında katkı sağladık. Sağladığımız ekonomik büyüklüğün yüzde 90’dan fazlası yerli girdiden oluşuyor, yani katma değeri ülkemize kalıyor” dedi.

"Yurt dışı pazarlama faaliyetlerine başlayacağız”

Başkan Alimoğlu, “Birliğimiz 2022 yılında yüzde 11,7’lik artışla 1,2 milyar dolarlık maden ihracatı yaptı. Bu ihracatımızın yüzde 65’i (770 milyon dolar) doğal taş ürünlerinden gerçekleşti. Doğal taş ihracatımızın da yüzde 78’i işlenmiş doğal taş ürünlerinden, yüzde 22’si blok doğal taş ürünlerinden oluştu. 2023 yılında maden ihracatımızda yüzde 15’lik bir artış bekliyoruz. Hedefimiz 1 milyar 400 milyon dolara ulaşmak. Bu artışın başta endüstriyel hammaddeler ve metalik cevherlerden gelmesini öngörüyoruz. Türkiye genelinde en fazla doğal taş ihracatı Ege Maden İhracatçıları Birliğinden gerçekleştirilmektedir. En çok URGE projesi yapan sektörlerin başında geliyoruz. Bu sayede firmalarımıza ortak hareket etme-kümelenme kültürünü kazandırıyoruz. Birliğimizce 3’üncüsü düzenlenen 26 firmamızla, ’Yeni Dönem Doğaltaş Pazarlama ve Strateji Geliştirme’ isimli UR-GE projemizi başlattık ve firmalarımızın ihtiyaç analizi çalışmalarını tamamladık. Kısa süre içerisinde yine bu firmalarımızla yurt dışı pazarlama faaliyetlerine başlayacağız” diye konuştu.

Ticaret heyeti organizasyonları

2023 yılında da şubat ayında İngiltere ve Brezilya’ya yönelik ticaret heyeti organizasyonlarının olacağını vurgulayan Alimoğlu şunları söyledi: “Kazakistan, Özbekistan, Meksika, Avustralya, Güney Kore, Vietnam, Şili, diğer heyet organizasyonu düzenleyeceğimiz ülkelerdir. Aynı zamanda 5-8 Haziran tarihlerinde, Çin’in en önemli doğal taş üretim ve ticaret merkezi Xiamen şehrinde düzenlenecek olan ’Xiamen Stone Fair 2023’ fuarının Türkiye milli katılımı Ege Maden İhracatçıları Birliğimizce organize edilecek. Maden sektör kurulumuzun projesi, ’Cevherimiz Sensin’ burs projemizle bu yıl da aramıza yeni burs alacak öğrenciler katılacak. Katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla, doğal taş sektörü ile tasarımcılar arasında köprü görevi gördüğünü düşündüğümüz AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın da 4’üncüsünü düzenleyeceğiz.”

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Başkan Alimoğlu, “Avrupa Birliği ve bakanlığımız tarafından finanse edilen, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümüyle birlikte yürüttüğümüz ’Doğal Taş Madenciliği Sektöründe İş Kazalarını ve Yaralanmaları Önlemek İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi’ isimli Avrupa Birliği (AB) projemizi 2022 yılında tamamladık. Projemizde doğal taş firmalarının işveren, iş güvenliği uzmanları ve çalışanlarına VR gözlüklerle iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verdik. Verdiğimiz bu eğitimler ve workshoplarla doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin Avrupa Birliği ülkeleri düzeyine yükseltilmesini ve farkındalığın artırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Yüzde 28 artışla 287 milyon dolar

2022 yılında Ege Bölgesinin maden ihracatına İzmir yüzde 28 artışla 287 milyon dolar, Denizli 279 milyon dolar, Afyonkarahisar 234 milyon dolar, Aydın yüzde 16 artışla 232 milyon dolar, Muğla yüzde 24 artışla 131 milyon dolar, Manisa 70 milyon dolar, Balıkesir yüzde 7 artışla 56 milyon dolar, Kütahya yüzde 70 artışla 29 milyon dolar, Uşak yüzde 2 bin 649 artışla 793 bin dolar katkı sağladı.