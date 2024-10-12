Hayatımızın her alanında yaşamımıza dokunan, konfor alanımızı genişleten madenleri binbir emekle ekonomimize kazandıran, ülkemize 2023 yılında 1 milyar 65 milyon dolar döviz kazandıran Ege Maden İhracatçıları Birliği, bu başarıya 630 milyon dolarlık ihracatla en büyük katkıyı sağlayan 50 üyesi için “Maden İhracatının Yıldızları Ödül Töreni” düzenledi.

Ege İhracatçı Birliklerinde yapılan ödül töreninde Endüstriyel Hammaddeler, Toplam Doğal Taş, İşlenmiş Doğal Taş, Blok Doğal Taş, Granit, Yüksek Katma Değerli Endüstriyel Hammadde, Yüksek Katma Değerli Doğal Taş, Yeni Üyeler, Yeni Pazarlar ve Yükselen Pazarlar kategorilerinde 50 firmaya ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde konuşmasına ödül alan firmalar başta olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki tüm maden ihracatçısı firmaları tebrik ederek başlayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkması için hazırlanan Orta Vadeli Programın ülkemizin istikrarını ve kalkınmasını sağlayacağını ve refahı artıracak politikalar barındırdığını dile getirdi.

“İhracatını en çok artıran birlik olduk”

Madencilik sektörü olarak 2024 yılında ihracatta başarılı bir yıl geçirdikleri bilgisini veren Alimoğlu, “Türkiye genelinde maden ihracatımız yüzde 4’lük artışla 4 milyar 258 milyon dolardan 4 milyar 424 milyon dolara çıkarken EMİB olarak ihracatımız yüzde 21’lik artışla 976 milyon dolara çıktı. 2024 yılında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracatını en çok artıran birlik olduk. 2024 yılı sonu için Türkiye geneli için belirlediğimiz 6 milyar dolar ve EMİB için 1 milyar 250 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm üyelerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Döviz kurlarının mevcut halinin ihracatı destekler seviyeden uzak kaldığını vurgulayan Başkan Alimoğlu, şöyle devam etti:

“Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu ülkemiz, dünya pazarlarında beğeni kazanabilecek nitelikte doğal taş çeşidine sahip. Türk mermeri, farklı renk skalası ve kalitesiyle dünyanın pek çok ülkesinde, dünyaca tanınmış mekânlarda kullanılıyor. Ancak bunlardan daha önemli bir şey var. Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlardan çıkmasının en önemli anahtarları, katma değerli üretim ve ihracatsa; sadece fiyat rekabetine dayalı ürünler sunmamız yetmeyecek. Markalar oluşturmamız, katma değeri yüksek ürünleri ticaretimize entegre etmemiz, tasarıma, inovasyona ve yeşil dönüşüme yatırım yapmamız ve yılmadan, usanmadan geleceği inşa etmeye devam etmemiz gerekecek.”

“Orman Kanunu’nun 16. Maddesindeki değişikliği Danıştay’a taşıyacağız”

Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin uygulanması yönetmeliğinde yapılan esaslı değişiklikle ilgili itirazlarını ödül törenindeki konuşmasında da dillendiren Alimoğlu, “Bizi orman idaresinin iki dudağının arasından çıkacak karara mahkûm eden, zaten herhangi bir ruhsat güvencesi olmayan ocaklarımızı daha da belirsiz hale getiren bu düzenlemenin bir an önce geri çekilmesini istiyoruz. Madencilik Platformu’nu oluşturan 18 STK bu yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay’a başvuracağız. İzin süreçlerindeki belirsizlikler, yerleşim yerleri ve sahil şeritlerine getirilen mesafe kısıtlamaları, işletme devam ederken getirilen rehabilitasyon zorunlulukları sektörün faaliyetlerini kısıtlayarak sektörün ekonomik büyümesini olumsuz etkileyecektir. Dünya genelinde ülkeler madencilik faaliyetlerini güçlendirirken, ülkemizde her geçen gün daha zor ve çetrefilli hale getiriliyor. Türkiye’nin yer altı kaynaklarının etkin şekilde kullanımı ve ekonomiye kazandırılması için çaba sarf eden firmalarımızın işi git gide zorlaşsa da, sektörümüzün ihracatını artırmak için Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“2025 yılı hazırlıklarımıza başladık”

Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi ihracatçı firmaların rekabet gücünü artırmak için, dünya pazarlarıyla buluşmalarını sağlamak için çalışmalara başladıklarını paylaşan Alimoğlu, pazarlama etkinliklerini şöyle sıraladı:

“2024 Kasım ayında Dubai Big 5 Global fuarını ziyaret edip ardından, masa başında ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceğiz. 26-31 Ocak 2025’te Rusya’ya, 27-30 Ocak 2025’te ABD Las Vegas’a yönelik Ticaret Heyeti kapsamında ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Şubat 2025 ilk haftasında Londra’daki Surface Design Show fuarında yerimizi aldık. Mimarlar ve toptancılar ile tanışmak üzere firmalarımızdan oluşan heyetimizi de bizimle birlikte ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Londra’ya davet ediyoruz. Dünyanın önde gelen ekonomisi Çin’e yönelik Xiamen Taş Fuarı’na 2025’te de Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştireceğiz. Yine Doğu Asya’nın yükselen pazarı Güney Kore’de Korea Build Week Fuarında Türkiye’yi Milli Katılımız ile temsil edeceğiz. Türkiye’yi bizimle birlikte temsil etmeye gönüllü Doğal Taş firmalarımızı ihracatımızı artırma ümidiyle bu iki fuarımıza davet ediyoruz. Şubat 2025’te Varşova Sektörel Ticaret Heyeti, Nisan 2025’de Romanya - Sırbistan ve Mayıs 2025’te Kazakistan Sektörel Ticaret Heyetlerini gerçekleştireceğiz.”

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle 2023 yılında dördüncü kez düzenledikleri AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nı 2024 yılında global ekonomide yaşanan daralma ve ülkemizdeki tasarruf tedbirlerine uyum sağlanması için bir yıl ertelediklerini hatırlatan Alimoğlu, 2025 yılında AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nı önceki yıllarda olduğu gibi yarışmanın ödül töreni ile ihracat şampiyonları ödül törenini “Doğal Taş Gala Gecesi” adıyla, beraber düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.