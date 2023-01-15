Cumhuriyetin 100. yıldönümünde, dünya genelinde beklenen resesyon ve Türk ekonomisindeki zorluklara rağmen yıllık 31,5 milyar dolarlık ihracat performansını korumayı hedefleyen Egeli ihracatçılar, 2023 yılının ilk yurtdışı fuarı İtalya’ya ayakkabı ve saraciye sektöründe düzenledi.

Cumhuriyetin 100. yıldönümünde, dünya genelinde beklenen resesyon ve Türk ekonomisindeki zorluklara rağmen yıllık 31,5 milyar dolarlık ihracat performansını korumayı hedefleyen Egeli ihracatçılar, 2023 yılının ilk yurtdışı fuarı İtalya’ya ayakkabı ve saraciye sektöründe düzenledi.

14-17 Ocak 2023 tarihleri arasında İtalya’nın Riva Del Garda şehrinde düzenlenen “Expo Riva Schuh Fuarı”na Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Türkiye milli katılımı organizasyonunu 7. kez gerçekleştirdi. 2022 yılında 1 milyar 541 milyon dolarlık ihracata imza atan ayakkabı ve saraciye sektörleri, Cumhuriyetin 100. yılında 2 milyar dolar ihracat hedefi belirledi. Türkiye milli katılım organizasyonuyla fuara 41 Türk ayakkabı ihracatçısı katılırken, fuara toplamda katılan Türk firması sayısı 118’e ulaştı. Türk deri sektörü İtalya’da İtalyanlardan sonra fuara en büyük katılımı göstererek şov yaptı. Türk ayakkabı sektörünün her yıl ihracatını artırarak yoluna sağlam adımlarla ilerlediğini, İtalya’da yeni koleksiyonlarını ve modellerini tanıttıkları bilgisini paylaşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Avrupa’nın en büyük ve prestijli fuarında İtalya ve Avrupa pazarına girmek isteyen ya da pazardaki payını arttırmak isteyen Türk ihracatçı firmalar için çok büyük fırsatlara zemin oluşturduklarını aktardı.

Hedef pazar, İtalya

İtalya’nın dünyanın en büyük deri ürün ithalatçılarından biri olduğuna işaret eden Zandar, “İtalya yıllık 10 milyar doların üzerinde ayakkabı ürünleri ithal ediyor. Türk ayakkabı ve saraciye sektörleri, 2023 ihracat stratejisi çerçevesinde belirlenen hedefe ulaşmak için en önemli hedef pazarlardan biri olarak İtalya’yı görüyor. Türk ayakkabı sektörü 2022 yılında ihracatını yüzde 21’lik artışla 1 milyar 5 milyon dolardan, 1 milyar 219 milyon dolara taşıdı. Saraciye sektörümüzün ihracatıysa yüzde 34’lük artışla 243 milyon dolardan 325 milyon dolara ilerledi. Bu başarıda İtalya’nın payı 80 milyon dolar oldu. Saraciye sektörümüzün ihracatında İtalya, Almanya’dan sonra 2. ülke olurken, ayakkabı ihracatında Almanya, Rusya, Irak, Ukrayna, İspanya ve Romanya’nın ardından 7. sıraya yerleşti. 2023 yılında ayakkabı ve saraciye ihracatımızı Expo Riva Schuh Fuarı, Kazakistan Ticaret Heyeti, Metaverse’te yapacağımız sanal gerçeklik eksenli tanıtım projeleriyle 2 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Ticaret Bakanlığımız 2023 yılında İtalya’yı ’Hedef Pazar’ olarak belirledi. Bu sayede fuarımıza destek tutarı metrekarede 3 bin 600 TL’den, 5 bin 840 TL’ye çıktı. EDMİB’in talebi üzerine İtalya, İngiltere ve Fransa’yı hedef pazarlar arasına alan Ticaret Bakanlığımıza tüm ihracatçılarımız adına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Deri ihracatçıların yeni rotası Metaverse

Pandemi döneminde dünyanın ilk sanal fuarına imza atan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Expo Riva Schuh Fuarı’nda bir ilke daha imza attı. EDMİB, ilk kez katılımcı firmaların ayakkabı ürünlerinin Metaverse ortamında artırılmış gerçeklik teknolojisiyle EIB trend alanında fuar ziyaretçilerine gösterimine zemin hazırladı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “EDMİB Yönetim Kurulu olarak genç ve dünyadaki yenilikleri yakından takip eden bir kadroya sahibiz. İtalya’daki fuarda firmalarımız fiziki stantlarına ek olarak sanal standımızda ürünlerini sunabilmelerine imkan sağladık. Metaverse’in iş hayatına sunduğu yeni imkanları bundan sonraki fuarlarda da ihracatçılarımıza sunacağız. İhracat hedeflerimize ulaşmada bu yeniliklerin itici güç olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.