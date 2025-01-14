TEKNOFEST’in akademik paydaşı olan Ege Üniversitesi, dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına güçlü bir şekilde katılmaya hazırlanıyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Türkiye’nin tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olarak, 51 ana kategori ve 117 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda bilim ve teknoloji temalı yenilikçi projelerle yer alacağız” dedi.

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST, 2025 yılı için başvuruları devam ediyor. TEKNOFEST 2025’in ilk durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak. Ardından, İstanbul, TEKNOFEST 2025’e ev sahipliği yapacak ve bu yıl birbirinden heyecan verici teknoloji yarışmalarına imza atacak. TEKNOFEST 2025 başvuruları, 20 Şubat 2025’e kadar devam edecek. Bu yılki etkinlik, ilkokuldan üniversiteye kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor.

Geçen yıl Adana’da gerçekleşen festivalde, Ege Üniversitesinin (EÜ) farklı fakültelerinden öğrenciler yenilikçi projeleri ile hem teknoloji dünyasında iz bıraktı hem de elde ettiği başarılarla dikkat çekti. EÜ her sene olduğu gibi TEKNOFEST 2024’te de başarıdan başarıya koştu. EÜ’nün EGESAM-BİYOİZLEM Takımı, TEKNOFEST 2024’te “İnsanlık Yararına Teknoloji” yarışmasının “Sağlık ve İlk Yardım” kategorisinde birincilik ödülü aldı. Doktora Bilim Ödülleri kapsamında “Sağlık ve Yaşam Bilimleri” alanında Dr. Esra Atalay Şahar EÜ Fen Bilimleri Enstitüsündeki tezi ile ikincilik ödülü kazandı. Ege ROV Takımı, “İnsansız Sualtı Sistemleri” yarışmasında üçüncülük ödülü ve “En İyi Tasarım” ödülü ile döndü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, teknolojik gelişmeleri yaygınlaştırmayı ve gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda gençleri araştırma, geliştirme ve inovasyona teşvik ediyor, yerli ve milli teknoloji üretimini artırıyor, teknoloji ve bilim alanında farkındalık oluşturuyor.

TEKNOFEST; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler gibi Gençlere kariyer yolculuklarında yol gösterici olan festival, sektör temsilcileri ile öğrencileri buluşturarak geniş bir profesyonel ağ oluşumuna fırsat tanıyor. Gerçekleştirilen projeler sayesinde öğrencilerin teknolojik problemlere çözüm üretme yetenekleri güçleniyor. Çalışmalar sırasında edindikleri becerileri ise teorik bilgilerini pratiğe dökmelerini sağlıyor.

TEKNOFEST 2025’in ilk durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak

TEKNOFEST, 2025 yılında sınırlar aşmaya hazırlanıyor. 2018 yılından bu yana toplamda 10 kez düzenlenen TEKNOFEST; dost ve kardeş coğrafyaları, teknoloji yarışmaları ve unutulmaz bir festival deneyimi ile buluşturuyor. TEKNOFEST KKTC kapsamında gençler 7 farklı kategorideki teknoloji yarışmasında hayallerini gerçeğe dönüştürürken Doğu Akdeniz’de 7’den 70’e Millî Teknoloji Hamlesi heyecanı yaşanacak. Bu yıl teknoloji ve inovasyonda çığır açacak yeni yarışmaların düzenleneceği etkinlik, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleştirilecek.

2025 yılında 51 farklı kategoride yarışma heyecanı, TEKNOFEST İstanbul’da

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle dikkat çeken ve Türkiye’nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST, 2025 yılında 51 ana kategori ve 117 alt kategoride gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmalarına başvurular devam ediyor.