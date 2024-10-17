Ege Üniversitesi, Türkiye’den ve dünyadan havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarının buluştuğu TEKNOFEST Akdeniz’den ödüllerle döndü. TEKNOFEST 2024 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda, Ege Üniversitesinin EGESAM-BİYOİZLEM Takımı, akciğer kanser erken tanısını sağlayacak “Kanser biyobelirteç profillerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere polimer tabanlı 96’lık ince film mikroözütleme kitlerinin geliştirilmesi” başlıklı projesiyle "Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Tam bağımsız Türkiye vizyonuyla gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda, Ege Üniversitesinin EGESAM-BİYOİZLEM Takımı; “Kanser biyobelirteç profillerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere polimer tabanlı 96’lık ince film mikroözütleme kitlerinin geliştirilmesi” başlıklı yenilikçi yöntemlerle geliştirdiği projesiyle "Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde birincilik ödülünü sahibi oldu. Ege Üniversitesinin EGESAM-BİYOİZLEM Takımına ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EGESAM-BİYOİZLEM Takımını makamında ağırlayarak tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Budak, “Tam bağımsız bir Türkiye hedefi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile milyonları bir araya getiren TEKNOFEST Adana’da tam akredite üniversitemizin rüzgârı bir kez daha esti. EGESAM-BİYOİZLEM Takımınız, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda birincilik ödülünü aldı. Yenilikçi yöntemlerle geliştirdikleri projeleriyle ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna nitelikli katkı sunan takımımız bu ödülü ile göğsümüzü kabarttı. Hiç kuşkusuz ki bu ödüller geleceğimiz olan gençlere ilham olacak, genç mucitlerimizi cesaretlendirecek ve motive edecek. Genç araştırmacımızın bilimsel çalışmalarıyla ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Önemli başarılarından dolayı EGESAM-BİYOİZLEM Takımını tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Yerli ve milli tanı kiti”

Proje ile ilgili bilgi veren Takım Kaptanı, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Bölümü Doktora Öğrencisi İlknur Erbaş, “Akciğer kanseri, dünya çapında ve ülkemizde ölümlerin en yaygın nedenidir ve tedavideki önemli gelişmelere rağmen, sağ kalım oranları oldukça düşüktür. Kanser erken teşhisi için kullanılan teknikler doku kan alımı ya da radyoaktif madde maruziyeti ile tespit edildiğinden insan sağlığı için birçok zararları vardır. Kanser hastalarına erken tanı konulabilmesi için daha etkin tanı yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma kapsamında akciğer kanser erken tanısını sağlayacak kolay, ucuz, pratik bir örnekleme yöntemi geliştirilmiştir. Hastaların tükürük örneklerine uyguladığımız test kitimiz ile aynı anda 96 kişinin 2 saat gibi kısa sürede metabolimiks çalışması yapılarak kanser erken tanısı biyobelirteçler izlenerek yapılabilmektedir. Patentli bir ürün olan akciğer kanseri erken tanı kitimiz tamamen yerli ve milli bir üründür. Bu çalışmada aynı zamanda metabolik yolak analizleri de yapılmıştır. Bu analizler sonucunda 3 farklı yolağın önemli olduğu bulunmuştur. Bu yapılan çalışma ile de her hastada oluşan tümör yolağına göre uygun tedavi yaklaşımları uygulanabilecektir. Bu sistem sadece akciğer kanseri değil diğer tüm hastalıkların biyobelirteçlerinin araştırılmasında kullanılabilecek bir üründür” dedi.

EGESAM-BİYOİZLEM Takımı

EGESAM-BİYOİZLEM Takımı, Ege Üniversitesi Solunum Araştırmaları Merkezi (EGESAM) bünyesinde bulunan başta akciğer kanseri ve diğer hava yolu hastalıkları olmak üzere kişiye özel tanı kiti geliştirilmesi uygulanmasında görev alıyor. EGESAM bünyesinde Translasyonel tıp temel bilimlerdeki laboratuvar araştırmalarının, tanı ve tedavi amaçlı hastaların yararına klinik uygulamalara dönüşümünü hedefliyor. EGESAM-BİYOİZLEM Takımı bu grupta biyoanalitik kimya alanında translasyonel çalışmalar yürütüyor.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Füsun Pelit’in danışmanlığını yaptığı EGESAM-BİYOİZLEM Takımında; Ege Üniversitesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencileri İlknur Erbaş, Tuğberk Nail Dizdaş ve Ebru Çalkan Yıldırım yer alıyor.