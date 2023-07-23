Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı. Dekan Prof. Dr. Gültekin, “Atatürk ilke ve inkılapları ışığında milli kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkarak, teknolojiyi ve dijital dönüşümü de yakından takip ederek sektöre adınızı altın harflerle yazacaksınız” dedi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden bu yıl mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, düzenlenen törenle medya sektörüne uğurlandı. Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde yapılan mezuniyet törenine EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Basın İlan Kurumu İzmir İl Müdürü Gökhan Eren, fakülte üst yönetimi, akademik-idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Sanatçılar Sinan Akçıl ve Dicle Olcay da sevilen şarkılarıyla Egeli gençlerin mezuniyet coşkusuna ortak oldu. Törende sanatçı Sinan Akçıl’a “İlham Veren Yıldızlar-Altın Kariyer” ödülü Dekan Prof. Dr. Gültekin tarafından takdim edildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Ersan, başarılı bir akademik yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, “Dünyayı etkileyen pek çok olumsuzluk ve ülkemizde yaşanan deprem felaketine rağmen, yine sanattan spora tıptan sanayiye, edebiyattan sağlığa birçok alanda önemli başarılara imza attığımız çok verimli bir yılı geride bıraktık. Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Necdet Budak’ın, öğrenci odaklılık, eğitim-öğretimde kalite ve araştırma üniversitesi olma hedeflerine ulaşmış, dijitalleşme ve uluslararasılaşma hedeflerine ise emin ve sağlam adımlarla yürümektedir. Üniversitemizin başarısında ve her türlü faaliyetinde emeği ve katkısı olan bütün personelimize şahsım ve Ege Üniversitesi adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Ersan, “Sevgili aileler, gözünüz gibi bakıp büyüttüğünüz çocuklarınız bugün sizlere en güzel hediyeyi veriyor. Meslek sahibi birer birey olarak hem kurumsal hem de bölüm olarak akredite olmuş bir üniversiteden Egeli olmanın ayrıcalığı ile mezun oluyorlar. Çocukların başarılarında sizlerin de büyük emekleri ve fedakârlıkları bulunuyor. Bu sebeple sizleri tebrik ediyorum. Gençlerimiz de öğrenci olmanın sorumluluğunu yerine getirdiler. Bundan sonra onları daha büyük sorumluluklar bekliyor. Hepinize hayatınız boyunca başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Tüm bölümleriyle akredite bir fakültenin mezunlarısınız”

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Gültekin, “Öğrenci odaklı bir felsefeyi benimseyen, tam akredite bir araştırma üniversitesinden mezun oluyorsunuz. Ayrıca fakültemiz de tüm bölümleriyle akredite bir fakülte. Atatürk ilke ve inkılapları ışığında milli kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkarak, teknolojiyi ve dijital dönüşümü de yakından takip ederek sektöre adınızı altın harflerle yazacaksınız” diye konuştu.

Ailelere teşekkür eden Prof. Dr. Gültekin, “Büyük bir özveri, emek ve alın teri ile çocuklarınızı yetiştirdiniz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Eminim ki bu gün mezun olan öğrencilerimizi medya sektöründe çok iyi yerlerde göreceğiz. Onlar, fakültemizin medar-ı iftiharı olacaklar. Hepsine güvenimiz tamdır. Bizler de mezun olduktan sonra onların arkasında durmaya devam edeceğiz. Hepinize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

“Burada aldığımız eğitimle sektörde güzel işler yapacağız”

İletişim Fakültesi dönem birincisi olan Gazetecilik Bölümü öğrencisi Eslem Türkoğlu, “Üniversiteye ilk başladığımız günü, girdiğimiz ilk dersi hatırlıyorum da sanki o günden bugüne 4 sene değil çok daha kısa bir zaman geçmiş gibi. Maalesef ülkemizde ve dünyada yaşanan talihsiz olaylardan ötürü 4 senelik eğitimin nerdeyse yarısını kampüs yerine evde geçiren bir nesil olduk. Keşke daha fazla arkadaşlarımızla, hocalarımızla kampüste vakit geçirme imkanımız olsaydı diyorum. Ben üniversite tercihinde bulunurken yaşadığım şehir dışında bir üniversiteyi tercih ettim. İzmir’e gelmek benim için yeni bir hayata ilk adımı atmaktı. Yeni bir şehir, yeni bir okul, yeni hocalar, yeni arkadaşlar tanıdım. İyi ki de cesaret edip o adımı atmışım diyorum. İyi ki benim gibi birçok arkadaşım bu adımı atmış. Ne kadar zor bir 4 yıl geçirmiş olsak da gerek hayat konusunda gerek mesleğimiz konusunda çok şey öğrendik. Sektöre biz mezunlarla birlikte yenileri ekleniyor. Eminim ki hangi işi yaparsak yapalım burada aldığımız eğitim ve kendimizi 4 senede olabildiğince geliştirmemizle çok güzel işler yapacağız. Kendim ve arkadaşlarım adına bu öğrenme yolculuğunda katkısı olan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiçeği burnunda mezunlar, Sinan Akçıl ve Dicle Olcay’ın şarkılarıyla eğlendiler. Tören sonunda Akçıl ve Olcay’a günün anısına hediyeler takdim edildi. Etkinlik, mezunların basın yeminini okuması ve kep atmasıyla son buldu.