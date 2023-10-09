Aydın, İzmir ve Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi’nden gelen 350 bisikletçi, geleneksel olarak düzenlenen bisiklet turu çerçevesinde Germencik’e bağlı Selatin Mahallesi’ndeki 800 yıllık çınar ağacının altında buluştu. Sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktaran Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Selatin Köyü Organik Köy Pazarı’nın tanıtımına da katkı sunduklarını söyledi.

Tur çerçevesinde İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesi ile Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi’nden iki grup halinde yola çıkan bisikletçiler, Selatin Mahallesi’ndeki 800 yıllık çınar ağacının altında buluştu. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, etkinliğe katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte bisikletçileri karşıladı. Bunun yanı sıra Selatin Köyü Organik Köy Pazarında tezgah açan üreticiler ile vatandaşlarla da bir araya geldi.

Ziyarette kadınlar dört yıl önce pazarı kurduğu için Çerçioğlu ve Öndeş’e teşekkür etti.

Selatin Muhtarı Kerim Çetin de pazarın kurulduğu günden bu yana mahallenin çehresinin değiştiğini ve desteklerinden ötürü Özlem Çerçioğlu ile Fuat Öndeş’e teşekkür etti.

Sporculara Germencik Belediyesi tarafından hazırlanan, kuru fasulye, pilav, turşu ve tatlıdan oluşan öğle yemeği menüsü ikram edildi. Sporcular desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Öndeş’e teşekkür etti. Başkan Öndeş, “9. Geleneksel Selatin Bisiklet Turumuzu ilimiz başta olmak üzere birçok ilden gelen yüzlerce bisikletçimizin katılımıyla tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Özlem Çerçioğlu ile birlikte hem bisikletçilerimiz hem de Selatinli vatandaşlarımızla bir araya geldik. Tüm bisikletçilerimize ve böylesi güzel bir organizasyonda emeği geçen Efes Bisiklet Topluluğuna teşekkürlerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Seneye yine 800 yaşındaki çınarımızın gölgesinde buluşmak temennisiyle sağlıklı günler diliyorum" dedi.