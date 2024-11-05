Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin İlker Medine’nin yürütücülüğünü üstlendiği “HER2 Pozitif Yumurtalık Kanserinde Kantradin Enkapsüle ve Trastuzumab Konjuge Niozomların In Vitro/In Vivo Potansiyeli” başlıklı proje TÜBİTAK-ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sabriye Yuşan’ı ve Projenin Yürütücüsü Prof. Dr. Emin İlker Medine’yi makamında ağırlayarak tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam kurumsal akreditasyona sahip, öğrenci odaklılıkta ödüllü, öncü araştırma üniversitemizde oluşturduğumuz örnek bilim üretme ekosistemimiz meyvelerini vermeye devam ediyor. Üniversitemizde bir kültüre dönüştürerek sürdürülebilir bir konuma kavuşturduğumuz araştırma geliştirme, inovasyon, proje ve yayın sayılarımız her geçen gün daha ileri seviyeye ulaşıyor. Bilim insanlarımız, araştırma üniversitesi etiketi ile daha nitelikli araştırmaları ve projeleri bilim dünyasına ve literatüre kazandırıyorlar. Nükleer Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin İlker Medine ve ekibi tarafından yumurtalık kanserinin tedavisine yönelik yenilikçi bir bakış açısıyla hazırlanan proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin İlker Medine ise “Yumurtalık kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser çeşidi olan meme kanseri geçirmiş kişilerde görülme ihtimali artan bir kanser türüdür. Yumurtalık kanseri tedavisi genellikle ameliyat ve kemoterapiyi içerir. Kullanılan ilaçlar kanserli hücrelere etki ettiği gibi sağlıklı hücrelere de etki etmektedir. Bununla birlikte kanserli hücrelere, tedavi için gereken dozlar da ulaşmamaktadır. Bu dezavantajları bertaraf etmek için nanoteknoloji ışığında tasarlanan hedefe yönelik ilaç taşıma sistemleri tercih edilmektedir. Bu projede İspanyol Böceğinin yumurtlama sonrası yumurtayı çevre mikroorganizmalardan korumak için salgıladığı bir terpen olan Kantradin kullanılacaktır. Kantradin niozom nanoparçacıklarına enkapsüle edilecek ve HER2+ yumurtalık kanseri hücrelerini hedefleyebilmek için trastuzumab konjugasyonu yapılarak in vitro/in vivo potansiyelleri araştırılacaktır” dedi.