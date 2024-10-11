Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Miras Alanı listesinde yer alan ve İzmir’in ilk Dünya Miras Alanı olan Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı’nın koruma ve yaşatılmasına yönelik Ege Üniversitesi akademisyenlerinin katkısı sürüyor. Bergama Alan Başkanlığını yürüten Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Emre Ataberk ve Ege Üniversitesinden öğretim üyelerinin yer aldığı danışma kurulunun çalışmalarıyla “Bergama Alan Yönetim Planı” onaylanarak erişime açıldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nedim Çetinkaya, Bergama Alan Başkanı Öğr. Gör. Dr. Emre Ataberk ve beraberindeki ekibi makamında ağırladı. Prof. Dr. Budak, “İnsanlığın ortak mirası olan Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, üniversitemiz akademisyenlerinin de katkısıyla korunmaya ve yaşatılmaya devam ediyor. İzmir’in ilk Dünya Miras Alanı olma özelliği taşıyan bu alana yönelik hazırlanan Alan Yönetim Planının oluşturulmasına üniversitemiz akademisyenleri önemli katkılar sundu. Ülkemizin değerlerine sahip çıkan mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yönetim planının; alanının korunmasını, yaşatılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlandığını ifade eden Alan Başkanı Öğr. Gör. Dr. Emre Ataberk, “Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı’nın 2023-2028 yıllarını kapsayacak olan Alan Yönetim Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Bergama Alan Başkanlığı’nın WEB sitelerinde yayınlanıp erişime açıldı. 2023-2028 yılları arasında yürürlükte kalacak olan Alan Yönetim Planının vizyonu, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanının sahip olduğu değerlerin ve katmanların yerel toplumun katılımı ile sürdürülebilir biçimde korunması, yaşatılması ve tanıtılmasını sağlamak olarak belirlendi. 6 amaç altında 27 hedef ve 253 faaliyet içeren Yönetim Planı’nda, Dünya Miras Alanının yerel toplumla birlikte sürdürülebilir biçimde korunmasının önemi vurgulandı. Plandaki eylemler; sorumlu kurumlar ve paydaş kurumlarla fikir alışverişi yaparak belirlendi. Dünya Miras Alanındaki bütün paydaşlardan gelen görüş ve önerilerin plan içerisine dahil edilmesine dikkat edildi. Pek çok üniversite ve sivil toplum kuruluşunun destek verdiği çalışmada, planın hazırlanması için oluşturulan Danışma Kurulu’nda en çok üye ile temsil edilen kurum Ege Üniversitesi oldu” dedi.

“Alanda antik dönemden günümüze ulaşan önemli örnekler yer alıyor”

Alanın, Dünya Miras Listesine dokuz bileşen olarak girdiğini ifade eden Öğr. Gör. Dr. Ataberk, “Bergama, Dünya Mirası Listesi’ne dokuz bileşen ile girmiştir. Bu alanların çevresinde ayrıca Tampon Bölge oluşturulmuştur. Dokuz ayrı Dünya Mirası Alanı ve Tampon Bölgeleri bir bütün olarak kabul edilmekte ve Bergama’nın evrensel değerlerini sadece temsil etmekle kalmayıp aynı zamanda tüm evrensel değerlerin korunması ve tanıtılması için bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu dokuz bileşenin birlikteliğiyle sadece evrensel değerler tanımlanmamaktadır. Ayrıca Dünya Miras Alanının; arkeolojik, kentsel ve doğal mirasların birlikteliğinden doğan ‘Kültürel Peyzaj’ özelliği de daha algılanır duruma gelmektedir. Akropol’ün kurulduğu Kale Tepesi ve Tepenin yamacından geçen, antik kenti ikiye bölen, Selinos Deresi; rüzgâr, iklim, topografya, bitki örtüsü gibi doğal şartlara insanoğlunun verebileceği en başarılı tepkilerin yani Bergama’nın binlerce yıl süren gelişiminin tanıklarıdır. Öte yandan kenti çevreleyen Tümülüsler ile bakir doğanın zirvelerinde yer alan Kybele Kutsal Alanı, Akropol ile görsel bağlar kurarak antik dönem inanışlarının ve ritüellerinin günümüze ulaşan önemli örneklerini oluşturmaktadır. Dünya Miras Listesine dâhil edilen dokuz bileşen; Bergama Çok Katmanlı Kent, Kybele Kaya Kutsal Alanı ve yedi adet Tümülüsten oluşmaktadır” diye konuştu.

İzmir Kalkınma Ajansı’ndan proje desteği alan Bergama Alan Yönetim Planı’nın yapılmasında başta; Bergama Alan Başkanı ve Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Emre Ataberk olmak üzere, Danışma Kurulu Üyeleri; Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gözde Emekli, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Murat Tozan ve Dr. Öğr. Üyesi Seda Ağırbaş’ın yanı sıra pek çok akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.