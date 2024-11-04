Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Ekşi, Ege Teknopark bünyesinde yer alan Ar-Ge firmasında geliştirdiği “Akciğer ve Kalp Sesleri Eğitim Simülatörü”nü öğretim üyesi olduğu İlk ve Acil Yardım (Paramedik) programı öğrencilerinin eğitiminde kullanmaya başladı.

Simülatörü, yerli ve milli bir ürün olarak Türkiye’ye kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Ali Ekşi, “Türkiye’de 400’ün üzerinde mesleki sağlık eğitimi verilen yükseköğretim kurumu bulunmakta ve 100 binin üzerinde öğrenci bu alanda eğitim almaktadır. Son yıllarda tıp eğitiminde humanist eğitimin ön plana çıkması ile birlikte öğrencinin hasta ile temas etmeden ya da hastaya bir girişim yapmadan ilgili uygulamayı eğitim maketleri ve simülatörler üzerinde öğrenmek durumundadır. Ayrıca eğitimde niteliğin artırılması için eğitim simülatörlerinin kullanılması çok önemli hale gelmiştir. Sağlık profesyonellerinin eğitiminde kullanılan eğitim simülatörlerinin küresel pazar değeri bugün yaklaşık 2 Milyar USD olup, pazarın 2026 yılında 3,4 Milyar USD’ye ulaşması beklenmektedir” dedi.

“Yerli üretiminin öneminin farkındayız”

Türkiye’de de bu konuyla ilgili büyük bir sektör geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Eksi, “Ülkemizde son yıllarda devlet ve vakıf üniversitelerinde sağlık eğitimi verilen bölüm sayısının hızla artması ile birlikte, ülkemizde eğitim simülatörleri ile ilgili ithalata dayalı çok büyük bir sektör gelişti. Özellikle pandemi sürecinden sonra küresel pazarlarda yaşanan tedarik sorunlarından ve dalgalanmalardan dolayı eğitim simülatörlerinin fiyatlarında döviz cinsinden dahi fahiş yükselmeler oldu ve yükseköğretim kurumlarımızın eğitim simülatörlerine ulaşması zorlaştı. Ayrıca bu durum, dış ticaret dengesi açısından da önemli bir unsur haline geldi. Yıllardır mesleki sağlık okullarında öğretim üyeliği ve idarecilik yapan bir araştırmacı olarak, bu konuda ar-ge çalışmalarının ve yerli üretimin artırılmasının ülkemiz için öneminin farkındaydım. Başta kendi derslerimde kullanabileceğim simülatörlerin geliştirilmesi, yerli üretimin desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi, aynı zamanda sektörün gelişmesi ile birlikte ülkemizin küresel pazardan pay alabilmesi hedefleri ile Yüksek Makine Mühendisi Mehmet Arda Özden ile birlikte, Ege TEKNOPARK bünyesinde ‘PhST Medikal’ firmasını kurduk. Firmada birçok ürün üzerinde ar-ge çalışmalarına devam etmekle birlikte ‘Akciğer ve Kalp Sesleri Eğitim Simülatörü’ ürünleşen ilk çalışmamız oldu” diye konuştu.

“Öğrenciler pratik yapıp bilgilerini sınayabiliyorlar”

Geliştirdikleri simülatörün özelliklerini anlatan Prof. Dr. Ekşi, “Akciğer ve Kalp Sesleri Eğitim Simülatörü bir eğitim stetoskopu ve mobil cihazlarda kullanılabilen bir aplikasyondan oluşmaktadır. Simülatör sayesinde öğrencilerimiz hem normal hem de patolojik akciğer ve kalp seslerinin öğrenilmesi ile ilgili pratikler yapabilmekte, sanal stetoskop özelliği ile patolojik seslerin yaygın duyulduğu odakları öğrenebilmekte ve quiz uygulaması ile öğrendiklerini sınayabilmektedir. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı ile birlikte ‘Akciğer ve Kalp Sesleri Eğitim Simülatörü’nü kendi derslerimde kullanmaya başladım. Bu benim yıllardır hayalini kurduğum bir durumdu. Ege Üniversitesi olarak son yıllarda birçok başarıya imza attık. Bu başarılar tabi ki tesadüf değil. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’ın sadece bilgiyi ve teknolojiyi tüketen değil, bilimin merkezi olarak aynı zaman da üreten bir üniversite olma hedefinde yaptığı uygulamalar, bizler için çok önemli motivasyon kaynağı olmaktadır. Bu simülatörün yerli üretim konusunda yeni çalışmalara ışık olmasını umut ediyorum” dedi.