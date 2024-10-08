Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Arş. Gör. Dr. Elif Kozan’nın “New Optimization Procedures in Machine Learning Algorithms" başlıklı araştırması “TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı” kapsamında desteklenmeye uygun görüldü. Arş. Gör. Dr. Kozan, İngiltere Lancaster Üniversitesinde 1 yıl boyunca yapay zeka ve makine öğrenmesi üzerine akademik ve endüstriyel alanda çalışmalar yapacak.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, genç bilim insanı Arş. Gör. Dr. Elif Kozan’ı makamında ağırlayarak tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Budak, “Genç bilim insanımız Arş. Gör. Dr. Elif Kozan, dünyanın sayılı üniversitelerinden birinde yapay zekâ ve makine öğrenmesi üzerine önemli çalışmalar yürütecek. Burada yapacağı araştırmalarla üniversitemizin uluslararasılaşma misyonuna da katkı sunacak. Ülkemizin tam akreditasyona sahip öncü bir araştırma üniversitesi olarak uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Arş. Gör. Dr. Elif Kozan hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Arş. Gör. Dr. Elif Kozan, “Lancaster Üniversitesi, uluslararası sıralamalarda ilk 100’de yer alan, dünya çapında tanınan bir üniversitedir. Özellikle sosyal bilimler, mühendislik ve bilgisayar bilimleri alanlarında yürütülen projelerle öne çıkan bu üniversite. Uluslararası düzeyde birçok iş birliğine ev sahipliği yapıyor. Bu araştırma faaliyeti ile üniversitemiz ile uluslararası iş birlikleri yapılması fırsatı sağlamış olacağız. Lancaster Üniversitesinde gerçekleşecek bu araştırmanın, günümüzün en hızlı gelişen alanlarından biri olan yapay zeka ve makine öğrenmesi üzerine hem akademik hem de endüstriyel alanda önemli katkılar sağlayacak. TÜBİTAK’ın sağladığı bu destek, Türk bilim insanlarının uluslararası platformda kendilerini göstermelerine olanak tanırken, aynı zamanda akademik araştırmaların kalitesini artırmayı hedefliyor” dedi.