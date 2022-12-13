Denizli Özel Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü, kuruluş yıldönümünü sağlıklarına kavuşan ve halen tedavilerine devam edilen hastalarıyla birlikte kutladı.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü, kuruluş yıldönümünü sağlıklarına kavuşan ve halen tedavilerine devam edilen hastalarıyla birlikte kutladı.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nün kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe Egekent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Üstek, Müdür Yardımcısı Cüneyt Dalkılıç, Başhekim Gökhan Peker ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nail Özhan ve Başhemşire Hülya Koçer katıldı. Bölümde halen tedavileri süren onkoloji hastalarının yanı ısıra tedavisi biten hastaların da katıldığı etkinlikte renkli ve duygusal anlar bir arada yaşandı.

“1 hastayla başladığımız bu yolculukta, yüzlerce hastamıza hizmet verir duruma geldik”

Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nün 1 hastayla başlanan başarı hikayesini paylaşan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nail Özhan, bu yolculukta yüzlerce hastaya hizmet verir duruma geldiklerini söyledi. Uzm. Dr. Nail Özhan, “Medikal onkoloji olarak kanser tedavisinin bütün aşamalarında yer almaktayız. Bununla kastettiğim gerek kanser şüphesi olan bir hastanın ivedilikle tanıya ulaştırılması gerekse kanser tanısı almış, erken evre ya da ileri evre, hastaların başta kemoterapi, immünoterapi, akıllı ilaçlar ile tedavilerinin tamamlanması ve tedavisi tamamlanan hastaların da 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık takiplerinin yapılması aşamalarında medikal onkoloji olarak yer almaktayız” dedi.

Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü personeline sergiledikleri başarılardan ötürü tebrik eden Egekent Hastanesi Başhekimi Gökhan Peker ise “Doktorumuz Nail Özhan’a ve hemşiresi Hatice Hanıma teşekkürlerimi iletiyorum. Burada hem vicdani hem de duyguları ağır basıyor. Hastalara kendi yakınlarıymış gibi davrandıkları için çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Etkinlikte Başhekim Gökhan Peker tarafından Tıbbi Onkoloji Bölümündeki hizmetlerinden dolayı Hastane Müdür Yardımcısı Cüneyt Dalkılıç, Başhemşire Hülya Koçer, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nail Özhan, Tıbbi Onkoloji Bölümü hemşireleri Hatice Tak ve Özge Şahin, Tıbbi Onkoloji Sekreteri Sevgi Selek’e teşekkür belgeleri takdim edildi. Tedavisi biten hastaların ve mevcut tedavileri devam eden hastaların da konuşma yaptığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı.