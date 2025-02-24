Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde koordine edilerek, öğrenci ve mezunların iş hayatını tanımaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen "Ege Kariyer Fuarı 2025" bu yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak.

26-27 Şubat tarihlerinde MCBÜ Şehzadeler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek EGEKAF’25, bölge üniversitelerinde eğitim gören öğrenci, mezun ve iş dünyasını bir araya getirecek. 2 gün sürecek önemli etkinliğe; Aydın Adnan Menderes, Balıkesir, Dokuz Eylül, Ege, Bakırçay, İzmir Demokrasi, İzmir Ekonomi, İzmir Katip Çelebi, Kavram MYO, Tınaztepe, İzmir Yüksek Teknoloji Muğla Sıtkı Koçman, Pamukkale, Uşak ve Yaşar üniversiteleri paydaş olarak destek verecek. Toplum 5.0 temasıyla yapılacak olan Kariyer Fuarı, üniversiteler, kamu- özel sektör kurumları ve meslek odalarını bir araya getirecek. EGEKAF’25 etkinlikleri çerçevesinde mülakat simülasyonları, tanıtım ve özgeçmiş değerlendirme oturumları, atölye örnek olay çalışmaları ve kariyer sohbetleri yapılacak. Bu çalışmalar aracılığıyla katılımcı adaylara, mülakat deneyimi kazanma ve mülakat becerilerini geliştirme olanağı sağlanacak. Adayların, mezun olmadan önce iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları deneyimleri profesyonellerden dinleme fırsatı bulmaları, adayların işe alım süreçlerinde iyi bir performans sergilemelerine rehberlik edecek.

Tanıtım oturumları, işverenlerin kariyer fırsatları hakkında bilgilendirme yapmasına imkan sunarken, özgeçmiş oturumları ise adayların öz geçmişlerini beceri ve yetkinliklerini doğru şekilde ifade edebilecekleri yönde geliştirmelerini sağlamayı ve mülakatlara çağırılma şansını artıracak şekilde yönlendirilmelerini amaçlıyor. Kariyer sohbetleri içinde insan kaynakları uzmanları, yöneticiler ve potansiyel adaylar ile profesyonel iş hayatına ilişkin farklı konularda interaktif kariyer sohbetleri gerçekleştirilecek. Atölye çalışmalarıyla katılımcılara uygulamalı deneyim kazandırılırken, bireysel beceri ve yetkinlikleriyle birlikte takım çalışması becerilerini sergilemeleri hedefleniyor.

Öğrencilere iş, staj ve kariyer fırsatı

500’e yakın firmanın katılması beklenen EGEKAF’25, farklı sektörlerden firmalar ile öğrenci ve mezunları bir araya getirerek önemli bir kariyer fırsatı sağlayacak. Öğrenci ve mezunlar için iş- staj fırsatı sunmasının yanı sıra firmalar içinde aradıkları niteliklerdeki elamanla karşılaşma imkanı oluşturacak.

EGEKAF için hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini ifade eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, fuara 500 civarında firma ile 65 bine yakın öğrencinin katılacağını belirtti. Rektör Kibar, "Fuarda önemli firmalar yer alacak. Kendi üniversitemizin dışında 15 paydaş üniversiteden yaklaşık 65 bin öğrenci ve mezun kariyer fuarına katılacak. Burada iş dünyasının temsilcileri ile öğrencilerimiz kariyer planlaması için bir araya gelecek. Fuara katılan firmalar bin öğrencimize istihdam garantisi verecek. 2 bin 500 civarında öğrencimiz de büyük firmalarda staj imkanı bulacak. Fuarda, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekten işveren ile genç yeteneklerin doğrudan buluşması sağlanacak. Gençler, sektörün uzman ve yöneticileriyle bire bir tanışma ve kariyer hedeflerini belirleme fırsatı bulurken, ulusal ve uluslararası çapta başarılara imza atmış katılımcılar, gençlerin kariyer yolculuklarına ışık tutacak tecrübelerini aktaracak. Bu organizasyon bugüne kadar Manisa’da gerçekleştirilecek en büyük etkinlik olacak. Ana Sponsorlarımız Manisa Valiliği, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’na katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

26-27 Şubat tarihlerinde MCBÜ Şehzadeler Kampüsü’nde düzenlenecek olan Ege Kariyer Fuarı’na katılmak isteyen öğrenci ve mezunlar "yetenekkapisi.org" web sitesine giriş yaptıktan sonra kariyer fuarları sekmesinden fuara başvur butonuna tıklayarak EGEKAF’25 için kayıt yaptırabilirler.

Fuar için kapatılacak yol ve alternatif güzergahlar açıklandı

Öte yandan geniş katılımın olması beklenen fuar için trafik önlemleri de alındı. Bu kapsamda 07.30 - 19.00 saatleri arasında Halil Erdoğan Caddesi 1529. Sokak kesişimi ile 1513. Sokak kesişimi arasındaki cadde trafiğe kapatılacak. Buraya gelen araçlar alternatif olarak 1513. Sokak - 1516. Sokak ve 1529. Sokak bağlantı yoluna yönlendirilecek.