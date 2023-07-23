Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan, 24 Temmuz sansürün kaldırılışının 115’nci yıl dönümünü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada , “Basın sektörünün sorunları çok, derman yok. Sesimizi ise duyan hiç yok!” dedi.

24 Temmuz 1908 tarihi basın sektörünün ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başladığı tarihtir diyen EGF Başkanı Kaytan, “Günümüzde artık basın, demokratik hayatın en önemli parçası haline gelmiş, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı hiç şüphesiz basındır ve gazeteciler de bu dişlinin en önemli parçalarıdır. Basınımızın özgür, objektif ve tarafsız çalışma olanağı bulması için ilk şart, gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen Gazetecilik Meslek Yasası’nın çıkartılmasıdır. 100’üncü yılını kutladığımız Cumhuriyetimize yaraşır bir meslek yasasının çıkarılması artık elzemdir. TBMM’deki milletvekillerinden adım atılmasını bekliyoruz. Gazeteciyi tanımlayan Gazetecilik Meslek Yasası’nın olmaması bizleri üzmektedir. Bu yasanın çıkarılması basın sektöründe yeni bir dönemi açacaktır. Bu nedenle başta iktidar milletvekilleri ve ilgili bakanlıklar ile daire başkanlıklarının bu konuda hassas olmasını istiyoruz”

“24 Temmuz’u Basın Bayramı değil, dayanışma günü olarak kutluyoruz”

“Son yıllarda kaybolan haklarımız nedeniyle 24 Temmuz Türk basınında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümünü ‘Basın Bayramı’ olarak değil, ‘Dayanışma Günü’ olarak kutluyoruz. Çünkü basın, basım ve yayın sektörü içerisinde bulunduğu sorunlar, geçen yıldan farklı değil aksine her geçen gün daha da artmaktadır. Salgın döneminin ardından tüm sektörlerde olduğu gibi medya sektöründe de maliyetlerin getirdiği yük nedeniyle Türkiye genelinde gazeteciler işsiz kaldı, bazı gazeteler ise kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Sansür, meslektaşlarımızı kıskacına alan çok önemli bir sorundur. Yaşanan uygulamalara bakıldığında, sansürün kalkmadığını, etkisini arttırarak devam ettirdiğini görmekteyiz. Sansür günümüzde bazen ‘haber yasaklama’, bazen de gerçeği çarpıtma, gizleme veya çeşitli tehdit ve yaptırımlarla devam etmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Yasası’nda yer alan ve darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler acil ele alınmalı ve yeniden düzenlenmelidir. Son birkaç yıllarda kutladığımız gibi bu yıl da 24 Temmuz’u Basın Bayramı değil, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı Cemiyetlerin tümü ile birlikte Ege Gazeteciler Federasyonu olarak bizde dayanışma günü olarak görüyoruz” dedi.