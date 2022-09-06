Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, Meta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ICC (Uluslararası Ticaret Odası) ortaklığında açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, İncirliova Gençlik, Kültür, Sanat ve Gelişim Derneği’nin yürüttüğü iki AB projesi için Kuşadası’na gelen 60 kişilik ekibi ağırlamaya başladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, Meta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ICC (Uluslararası Ticaret Odası) ortaklığında açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, İncirliova Gençlik, Kültür, Sanat ve Gelişim Derneği’nin yürüttüğü iki AB projesi için Kuşadası’na gelen 60 kişilik ekibi ağırlamaya başladı.

Media Smarts ve EcoArt Erasmus+ projesinde Yunanistan, Fransa, İspanya, Estonya, Macaristan, Romanya, İtalya ve Çekya ülkelerinden gelen ekip Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezinde dijital fotoğrafçılık ve sosyal medyanın doğru kullanımı konularında eğitim almaya başladı. Bir hafta sürecek olan etkinlik ve eğitimler boyunca kültürel etkinliklere de katılacak olan ekip üyeleri, İstasyon Kuşadası’nda bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirtti.

İncirliova Gençlik Kültür, Sanat ve Gelişim Derneği Başkanı Nilüfer Dalkıran, Kuşadası İstasyon ve Topluluk Merkezi’nin eğitimciler, öğretmenler ve gençlik çalışanları için çok büyük bir olduğunu belirtti. Dalkıran, “İki AB projesi çerçevesinde 8 ülkeden 60 kişilik bir ekip ile bu yıl Kuşadası’nda bulunuyoruz. Geçen yıl Kuşadası İstasyon’u ziyaret ettiğimde çok beğenmiş ve bu projeler için ekibimizi burada ağırlamak istiyorduk.Bize her açıdan destek olan Kuşadası İstasyon çalışanlarına ve eğitmenlerine çok teşekkür ediyoruz. Burası ulusal standartta bir topluluk merkezi haline gelmiş” dedi.