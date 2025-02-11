Ege Denizi’nde devam eden deprem fırtınası sonrası, Muğla’da Vali İdris Akbıyık başkanlığında başta AFAD olmak üzere tüm kurumların katıldığı bir toplantı yapıldı.

Ege Denizi’ndeki depremler sebebiyle muhtemel senaryolar Muğla’da masaya yatırıldı. AFAD başta olmak üzere tüm kurumların katıldığı toplantı sonrası Muğla Valisi İdris Akbıyık açıklama yaptı. Akbıyık, "Ege Denizi’nde yaşanan hareketliliğin yol açacağı muhtemel riskler değerlendirilerek, ilk andan itibaren AFAD Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yerel yönetimlerimizden, güvenlik güçlerimize, akademisyenlerimizden, sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde riskleri en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantımızda, deprem, tsunami risklerine karşı erken uyarı sistemleri ve acil müdahale planları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Hazırlanan senaryolar kapsamında; mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda kıyılardaki ‘Su Basma Seviyeleri’ ve ‘Tahliye Haritaları’ güncellenerek ‘Tsunami Tahliye Planı ve Yürüyüş Süreleri Haritaları’ oluşturulmuştur. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde oluşturulan Muğla İl Afet Müdahale Planı kapsamında 23 çalışma grubunun yapacağı çalışmalar değerlendirilmiş, plan kapsamında kapasite ve ihtiyaç analizleri yapılmıştır. Muğla İl Afet Müdahale Planı’na uyumlu Bodrum İlçe Afet Müdahale Planı ivedi olarak hazırlanmış, Muğla İl Risk Azaltma Planı kapsamında yapılması gereken çalışmalar hızlandırılmıştır. Bodrum ilçemizde 2019 yılından bugüne hizmet veren tsunami erken uyarı sistemlerinin anlık veri iletimleriyle AFAD afet yönetimi ve karar destek sistemine entegrasyonu kontrol edilmiştir. Bodrum ilçemizdeki ikaz ve alarm sistemlerinin bakım ve kontrolleri yapılmış, Datça ilçemize de ikaz ve alarm sistemi kurulmuştur. Muhtemel afet anında müdahale çalışmaları kapsamında tedbir amaçlı 7 ilimizden 40 arama-kurtarma personeli Bodrum ve Datça ilçelerimize konuşlandırılmıştır. Son günlerde basında denizlerde su çekilmesi haberleri yer almaktadır. Bu durum meteorolojik bir durumdur. Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik ile ilgisi bulunmamaktadır. AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi, Deprem Danışma Kurulu ve bilim insanları süreci yakından takip etmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmelerini özellikle rica ediyorum" dedi.