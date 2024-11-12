Son yılların en kurak ve sıcak yılının yaşandığı Aydın’da soğuklar başlamayınca pek çok üründe kış dönemi görülmeyen hastalık ve zararlı görülmeye başladı. Çilek üretiminin oldukça yoğun olduğu Aydın’da çiftçiler, yazın sıcakta görülen tarım zararlılarına karşı kış ortasında mücadele başlattı.

Küresel iklim krizinin en büyük olumsuz etkilerinden birinin tarımda yaşandığını belirten Aydınlı çilek üreticilerinden Emre Toraman, çilek bahçelerinde kış ortasında tarım zararlısı görülmeye başlandığını belirtti. Eskiden yaz mevsiminde yaptıkları ilaçlama işlemini kışın da yapmak zorunda kaldıklarını belirten Toraman, “Maalesef aylardır yağış yok. Bunun yanında hava sıcaklıkları gündüz sanki yaz günüymüş gibi etkili oluyor. Kış yaşanmadığı için oluşan bu tarım zararlılarına karşı neredeyse kasım ayının ortasına geldik. Halen ilaçlama yapıyoruz. Geçen yıllarda böyle bir sorun yaşamıyorduk. Küresel iklim krizi en çok tarıma vurdu” diye konuştu.

Aydın’ın Yenipazar ilçesindeki çilek tarlalarında fideleri korumaya çalışan üreticiler, tüm tarlaları ilaçlamaya başladı.