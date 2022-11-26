Yunanistan’ın Midilli Adası futbol takımlarından Pallesviakos ile Ayvalıkgücü Belediyespor’un genç sporcuları Ege’de dostluk bağlarının güçlenmesi için Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı’nda karşılaştı.

Yunanistan’ın Midilli Adası futbol takımlarından Pallesviakos ile Ayvalıkgücü Belediyespor’un genç sporcuları Ege’de dostluk bağlarının güçlenmesi için Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı’nda karşılaştı.

İlk kez 1926 yılında Ayvalık İdman Yurdu futbol takımı ile başladığı dostluk maçlarını yıllar içinde babalarının, günümüzde ise torunlarının sürdürdüğü Pallasviakos takımı Ayvalık’a gelerek bu geleneği sürdürdü. Saat 14.00’te başlayan dostluk maçı öncesinde Pallasviakos Kulübü’nün Onursal Başkanı Yorgos Ampelikiotis, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit, Ayvalık Belediyesi Hukuk Danışmanı Avukat Günay Benli ve Ayvalıkgücü Belediyespor’un eski antrenörlerinden Sait Kalay’a çeşitli hediyeler verdi. Pallasviakos Kulübü Onursal Başkanı Yorgos Ampelikiotis’e plaket veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Midilli’nin Pallesviakos takımı ile Ayvalıkgücü Belediyespor’un genç takımları arasında oynanan dostluk maçından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Önemli olan bu günlerde iki ülke arasında ilişkilerin, başta sportif etkinlikler olmak üzere sanatsal ve kültürel alanlarda da geliştirilmesidir. Suyun iki yakasındaki halk, her şeyden aynı coğrafya da komşudur. Komşuluk ve dostluk ilişkilerin daha da sıkı sıkıya bir bağla güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu duygularla organize edilen bu karşılaşma için emek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit de, Yorgos Ampelikiotis’e zeytinağacı fidesi hediye ederek anlamlı bir jest yaptı.

Güvercinin ağzındaki zeytin dalına sahip çıkmaya davet etti

Pallasviakos Kulübü Onursal Başkanı Yorgos Ampelikiotis ise yaptığı açıklamada, “Bu dostluk maçlarımızın başladığı 1926 yılında, Ayvalık’ta futbol takımı olarak Türk Ocağı İdman Yurdu ve adı daha sonra Altınordu Spor Kulübü ve Ayvalık İşçiler Spor Kulübü vardı. Bu yıllarda Ayvalık İdman Yurdu sporcuları, Pallesviakos takımımızdan gelen davet üzerine Midilli’ye gelmişti. Ayvalıkgücü Belediyespor ve Midilli Pallesviakos futbol takımı ile dedelerimizin sporla, futbolla başlattığı dostluğu yaşatmak ve ilişkilerimizi daha da güçlendirmek günümüzde de bizlere yani tarihi yazanların torunlarına düşmektedir” diye konuştu.Dostluğun harmanlandığı karşılaşmada, konuk ekip Pallasviakos, Ayvalıkgücü Belediyespor genç takımını 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmadan sonra her iki takımın oyuncuları da birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Dostluğun en güzel örnekleri sergilendi

Öte yandan; Ayvalık Belediyesi Hukuk Danışmanı Avukat Günay Benli de Engürü Sitesi Onursal Başkanı Gürsel Uslu, Ayvalık Belediyesi önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Ufuk Ova, Midilli Adası’na giderek bu dostluk maçlarının mimarlarından biri olan Pallesviakos Kulübü Onursal Başkanı Yorgos Ampelikiotis ile bir araya geldi. Ampelikiotis’in Midilli Adası’nda oluşturduğu mini bir futbol arşiv müzesinin de gezilmesinin ihmal edilmediği ziyarette, suyun iki yakasında yıllardır süren dostluğun en güzel örnekleri sergilendi.