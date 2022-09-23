Türkiye’nin en verimli arazilerine sahip Aydın’da incirden sonra ceviz hasadı başladı. Özellikle Büyük menderes Nehri’nin kuzey kesimindeki dağlarda yoğun bir şekilde ceviz üretiminin yapıldığı yaylalarda bu sene cevizlerde rekolte ve kalitenin oldukça iyi olduğu belirtildi.

Türkiye’nin en verimli arazilerine sahip Aydın’da incirden sonra ceviz hasadı başladı. Özellikle Büyük menderes Nehri’nin kuzey kesimindeki dağlarda yoğun bir şekilde ceviz üretiminin yapıldığı yaylalarda bu sene cevizlerde rekolte ve kalitenin oldukça iyi olduğu belirtildi.

Aydın’ın Nazilli, Sultanhisar, Köşk ve İzmir’in Ödemiş ilçelerinin zirvelerinde bulunan yaylalarda çiftçilere ceviz telaşı sardı. Geçen yıla oranla hasadın bol ve ürünlerin kaliteli olması üreticilerin yüzünü güldürdü. Aydın ve İzmir’deki yayla köylerde yaşayan incir, zeytin, kestane ve ceviz üreterek geçimini sağlayan çiftçiler atadan kalma usullerle ceviz hasadına başladı. Sarp ve yamaç arazilerde makine ile çalışılmadığı için uzun sırıklarla erkekler tarafından ağaçlardan çırpılarak yere düşürülen cevizler kadınlar tarafından toplanarak çuvallanıyor. Bir süre dinlendirildikten sonra yeşil kabuklarından ayrıştırılan cevizler pazara çıkıyor.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte ceviz hasat sezonuna girdiklerini belirten bölge çiftçilerinden Muhammet Palaz, geçen yıl kuraklık nedeniyle rekolte ve kalite düşüklüğü yaşanan cevizde bu yıl mevsimin güzel geçmesinden dolayı ürün ve kalitenin çok iyi olduğunu söyledi. Pandemiden sonra gıda üretiminin kıymetlendiğini belirten Palaz, üreticinin en güzel şekilde ürünü ürettiğini şimdi iyi bir fiyatla emeklerinin karşılığını almayı beklediklerini söyledi.