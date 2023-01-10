Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Çanakkale’nin yanı sıra İzmir, Balıkesir ve Bursa’da hissedildi.

Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Çanakkale’nin yanı sıra İzmir, Balıkesir ve Bursa’da hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.38’de merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin 15,82 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının derinliği ise 14,95 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem İzmir, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir’de de hissedildi.