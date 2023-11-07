Ege Yıldızları Menteşe temsilcisi Gaziantep Doruk Spor Kulübü’nün ve Türkiye’nin Hokey ’de en golcü oyuncuları arasında bulunan Zeliha Kendir’i kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Liginde mücadele eden Muğla Menteşe temsilcisi Ege Yıldızları Spor Kulübü, Trabzon’da yapılacak olan ligin ilk deplasman maçı için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Son yıllarda Hokey ‘de alt yaş kategorilerinde mücadele veren 4 kategoride Türkiye Şampiyonu olan Muğla Menteşe temsilcisi gözünü Süper Lig’e dikti.

Transfer ile ilgili konuşan kulübün menajeri Mehmet Akçil” Spor kulübümüze amatör çerçevede bazı mevkilerde ücretsiz bir şekilde oyuncu kazandırıyoruz çok fazla bütçemiz yok sporcularımız da gönüllülük çerçevesinde bizlere destek veriyor, Gülcan Paksoy’u transfer edince yine Gülcan’ın takım arkadaşı Zeliha Kendir ile de görüşmelere başladık ve en sonunda kendisini Muğla’ya gelmek için ikna etmeyi başardık transferin gerçekleşmesinde ve sporcuların bu seviyeye gelmesinde büyük katkıları bulunan Gaziantep Doruk Spor kulübü ve kulüp yöneticisi Gökhan Gül’e teşekkür ederiz, Muğla’mıza hayırlı olsun Muğla iline Avrupa Kupası getirme hedefi çerçevesinde elimizden geleni yapacağız, bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.