CB Ege Yıldızları Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi’nde oynadığı ilk üç maçın da kazanarak güçlü bir başlangıç yaptı. Şampiyonluk hedefiyle lige adım atan ekip, sahadaki üstün performansıyla göz dolduruyor.

CB Ege Yıldızları, ilk maçında YFO Haydarpaşa’yı 4-1 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Ardından Köyceğiz Balı Spor Kulübü karşısında adeta gol şov yaparak maçı 17-1 kazanan ekip, üçüncü maçında Gaziantep Doruk Spor Kulübü’nü 5-2 yenerek galibiyet serisini üçe çıkardı.

Takım kaptanı Aleyna Başbuğ, alınan sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Buraya şampiyon olarak geldik ve tekrar şampiyon olarak dönmek istiyoruz. Takım olarak hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

CB Ege Yıldızları, oynadığı maçlar sonunda ligde averajla ikinci sırada yer alırken, kalan beş maçı da kazanmaları durumunda, ligi şampiyon olarak tamamlama şansı elde edecek.