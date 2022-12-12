Muğla Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı Kulüp Başkanı Serkan Şen, ”Muğla’dan Almanya’ya kadar U16 Kızlar kategorisinde hokeyde bizi yenecek takım yok, ama Muğla’da gerektiği kadar tanınmıyoruz" dedi.

Muğla Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı Kulüp Başkanı Serkan Şen, ”Muğla’dan Almanya’ya kadar U16 Kızlar kategorisinde hokeyde bizi yenecek takım yok, ama Muğla’da gerektiği kadar tanınmıyoruz" dedi.

Şampiyonlukları ve milli takıma seçilen Muğlalı sporcular ile adını sık sık duyuran Muğla Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı yönetimi ve oyuncuları Muğla’da gerektiği kadar tanınmadıklarını ifade ederek durumdan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Muğla Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı Kulüp Başkanı Serkan Şen, ”Muğla’dan Almanya’ya kadar olan binlerce hokey takımını bilip takip ediyoruz. Bu alanda hokeyde U16 Kızlar kategorisinde bizi yenecek takım yok. Bu takımlar arasında bizi yenecek kapasitede takım bulunmuyor. Kızlarımıza biraz daha destek verilirse Muğla’ya Avrupa Kupası getiririz. Ancak son yıllar da gerek Türkiye şampiyonlukları ve milli takıma seçilen Muğlalı sporcular ile adını sık sık duyduğumuz Muğla Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı maalesef Muğla’da gerektiği kadar tanınmıyor. Bugüne kadar bizlerin yanında olan; Muğla Valiliği, Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.