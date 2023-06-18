Bu yıl oldukça yoğun ve verimli bir sezon geçiren Ege Yıldızları Hokey Kulübü karne alan sporcularını ödüllendirdi.

Karnelerini getiren sporcuları madalya ile ödüllendiren kulüp başkanı Serkan Şen ”Bizim sporcular ile ilgili mottomuz, sporda iyi derslerde kötü sporcu değildir. Sporcu dediğin her anlamda topluma örnek kişidir bu çerçevede Atatürk’ün ’Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözü tüm sporculara örnek olmalıdır. Bu çerçevede tüm sporcularımız sınıflarını geçtiler. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bizler de onları ödüllendirdik“diye konuştu.

Kışla Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Kulüp Başkanı Serkan Şen, antrenörler ve sporcular katıldı.