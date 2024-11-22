Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları, ’Ege ve Akdeniz Kıyılarındaki Ticari Balıkçılığı İzleme, Veri Toplama ve Farkındalık Oluşturma Projesi’ kapsamında kış örneklemesi için Muğla’ya geldi.

Çalışmalar, Gökova ve Güllük Körfezleri üzerinde gerçekleştirildi. Gırgır, trol ve uzatma ağları kullanılarak temin edilen balıkların boy, ağırlık, cinsiyet, üreme verileri ve yaş tayini gibi biyolojik özellikleri incelendi. Balıkların yaş tayini için otolit örnekleri alındı ve detaylı analizler yapılmak üzere laboratuvara teslim edildi. Deniz ekosistemlerinin korunması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan proje kapsamında uzmanlar tarafından, denizlerin geleceğini koruma yolunda elde edilen verilerin, balıkçılık politikalarının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Yetkililer, denizlerimiz ve su ürünlerinin sürdürülebilir geleceği için ilgili paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.