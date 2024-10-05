Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Adana’da sürerken, Ege Üniversitesinin yenilikçi projeleri ve dinamik standı da beğeni topluyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Ege Üniversitesinin (EÜ) akademik paydaş olarak yer aldığı, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Adana Havalimanı’nda devam ediyor. Festivalde, Ege Üniversitesinin yenilikçi projeleri ve dinamik standı beğeni topladı. Festivale Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da katıldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ standında projelerini sergileyen öğrenci ve öğretim elemanları ile bir araya geldi. Ege Üniversitesi standının yanı sıra birçok kurumun standını da ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

Ege Üniversitesinin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki standını, Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, özel ve kamu kurumlarının temsilcileri ile her yaştan öğrenci ziyaret etti. Misafirler, Ege Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin geliştirdiği yapay zeka, otonom sistemler, savunma teknolojileri ile ilgili projeleri hakkında detaylı bilgi aldı.

"Büyük gurur duyuyorum"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesinin güçlü teknolojik altyapısı ve öğrencilerimize sunduğumuz araştırma merkezlerimiz bünyesinde projelerini başarıyla yürüten proje takımlarımızın, çalışmalarını bu dev organizasyonda sergilemesinden büyük gurur duyuyorum. Festivalde; tam akredite, öğrenci odaklı, öncü araştırma üniversitemizin standı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Geleceğin teknolojilerini inşa ettiğimiz festivalde proje takımlarımız çalışmalarını tanıttılar. Bugün standımızda Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er’i ağırladık. Standımız ayrıca her yaştan öğrencinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yenilikçi uygulamalarımız, gençlerin bilime ve teknolojiye olan ilgisini daha da artırdı. Ziyaretçilere, Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuyla TEKNOFEST 2024’de öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin geliştirdiği yapay zeka, otonom sistemler, savunma teknolojileri ile ilgili projelerimiz hakkında detaylı bilgi verdik. Standımızda düzenlenen çeşitli etkinliklerle öğrenciler, ileri düzey teknolojileri deneyimleyerek bilimin sınırlarını keşfettiler. Tam akredite ve öğrenci odaklı araştırma üniversitemizi tanıtarak, gençlerimize akademik ve sosyal imkânlarımızı anlatma fırsatı bulduk. Ege Üniversitesi standını ziyaret eden gençlerimiz, projelerimizi incelerken YKS 2025’de Ege Üniversitesini tercih edeceklerini ifade ettiler. Ege Üniversitesi Rektörü olarak üniversitemizin öğrencilerin ilk tercihi olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemizin bilim ve teknoloji dünyasındaki yerini daha da ileriye ulaştıracak bu büyük organizasyon bizlerin umudunu bir kez daha yeşertti” dedi.

Diğer kurumların stantlarını da ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam Bağımsız Türkiye vizyonu doğrultusunda, ulusal güvenliğimizin temel taşı olan savunma sanayimizin güçlü ve yenilikçi bir yaklaşımla hayata geçirdiği yerli ve millî projeleri inceleme fırsatı bulduk. Ayrıca, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi kapsamında mücadele eden takımlarımızı ziyaret ettik. Bu ekiplerimize başarı dileklerimizi ilettik” diye konuştu.