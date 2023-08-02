Ege Üniversitesi, yeni dönemde öncelik verdiği dijitalleşme misyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevesinde hizmete sunulan, Tıbbi Araştırmalar Etik Kuruluna yapılan başvuruların çevrimiçi olarak alınıp değerlendirildiği “TAEK Online Sistemi” kullanıcılara hem zaman kazandırıyor hem de kolaylık sağlıyor.

Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu (TAEK) Heyetini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “İçinde bulunduğumuz teknoloji çağını yakalamak adına üniversitemizin yeni döneminde dijitalleşme çalışmalarını öncelik haline getirdik. Bu çalışmalarımız neticesinde Dijital İnovasyon İş Birliği Platformunun 8 kurucu üyesinden birisi olduk. Üniversitemizin dijitalleşme stratejisi çerçevesinde TEAK Online Sistemini hayata geçirerek çevrimiçi erişilebilirliği artıran ve kullanıcı dostu arayüzüyle araştırmacılara özgün bir sistem sunan Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu heyetimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“İşlemleri çevrimiçi yürütmeye başladık”

Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu (TAEK) Online Sistemi hakkında bilgi veren Ege Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güzide Aksu, “Kurulumuz, 2018 yılında, beşeri ilaç ve tıbbi cihaz dışı araştırmaların değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur, şu an 17 kurul üyesi mevcuttur. TAEK, kuruluşunda kabul ve değerlendirmeler yüz yüze yapılmaktayken, ocak ayında hayata geçirdiğimiz "TAEK Online Sistemi" uygulamasıyla bu işlemler çevrimiçi olarak yürütülmeye başlandı. Bu sistem; kullanıcı arayüzü, hakem arayüzü ve idari birim arayüzü olarak tüm değerlendirmelerin ilk başvuru düzeltme ve bilgilendirme dahil online yapılıp sonuçlandırıldığı özgün bir sistem durumuna getirilmiştir. Çok daha ‘Kullanıcı Dostu’ olması için arka planda güncellemeler, geliştirmeler devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“984 kullanıcı bulunuyor”

Sistemle ilgili verileri de paylaşan Prof. Dr. Aksu, “Şu anda güncel olarak 984 kullanıcımız bulunuyor. İlk bir yıl sonunda, çevrimiçi kullanıcılara sonuçlandırılmış başvuruları üzerinden ön değerlendirme anketi sunulacak ve sonuçlar paylaşılacaktır.2022 yılında bin 263 olan toplam başvuru sayısı, 2023 yılında online sistemin devreye girmesiyle yüzde 20 oranında artmış olup hızla artmaya devam etmektedir. 2023 yılı sonunda bin 600 sayısına ulaşması beklenmektedir. Kullanıcıların sisteme alışması sonucunda başvuruların onay oranı yüzde 90 düzeyine ulaşmıştır” diye konuştu.