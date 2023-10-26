Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından, Cumhuriyetin 100. yılı etkinleri çerçevesinde “1. Uluslararası Adli Ziraat Kongre ve Sergisi” isimli program düzenlenirken, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Kongremiz, araştırmacılar ve profesyoneller için hem teorik hem de uygulamalı olarak tarım bilimi içinde yer alan adli bilimler disiplinlerindeki son gelişmeleri tartışmak için ideal bir akademik platform olacak" şeklinde konuştu.

Uluslararası kongre, Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Feyzi Önder Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına Türkiye’de ilk kez düzenlenen kongremiz büyük önem arz ediyor" dedi.

Budak, "Ege Üniversitesi; 68 yıllık köklü geçmişi, nitelikli akademik kadrosu, güçlü bilimsel çalışmaları, seçkin öğrenci ve mezunlarıyla ülkemizi bilim ışığı ile aydınlatan bir yükseköğretim kurumudur. Kurumsal tam akredite, öğrenci odaklı, araştırma üniversitesi hüviyetine sahip Türk yükseköğretim sistemimize örnek, öncü bir üniversite olarak; Cumhuriyetimizin 100. yılını, Türkiye Yüzyılını bilimin ve akademinin yüzyılı yapmak için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Ülkemizde 10 bölümü ile akredite olan ilk ve tek Ziraat Fakültesi olarak bizi gururlandıran fakültemiz ve ISTA akreditasyonuna sahip 7 merkezden birisi olan Ege Üniversitesi Tohum Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz çalışmalarıyla ziraat alanına yüksek katkılarda bulunuyor” dedi.

“Üniversiteler arası bilim diplomasisinin en güzel örneklerinden birisi”

Prof. Dr. Budak, “Tek devlet iki millet şiarıyla hareket ettiğimiz kardeş ülke Azerbaycan ile Türk yükseköğretiminde bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz eğitim-öğretim alanındaki çift diploma programlarımızdaki başarılı iş birliğimizi bilimsel araştırmalar alanına da taşıdık. Bugün, dünyanın çeşitli ülkelerinden değerli katılımcılarla bir arada bulunuyoruz. Kongremiz, araştırmacılar ve profesyoneller için hem teorik hem de uygulamalı olarak tarım bilimi içinde yer alan adli bilimler disiplinlerindeki son gelişmeleri tartışmak için ideal bir akademik platform olacak” diye konuştu.

“Kongre, uluslararası katılım ve multidisipliner yapılıyor”

Kongre Başkanı Prof. Dr. Banu Yücel de, “Adli bilimler; hukuk ile çeşitli başka bilim dalları ile kapsamlı bir ilişki içerisindedir. Günümüzde adli bilimlerin ulusal ve uluslararası boyutta geldiği nokta değerlendirildiğinde adaletin sağlanması için bulgu ve delillerin multidisipliner yaklaşımla incelenmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıyla suçların aydınlatılması ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü, sağlıklı bilgi ve teknolojik analizlerin değerlendirmesi gerekmektedir. Bu amaç ışığında planlanan, tarım ve gıda bilim disiplinlerini kapsayan adli bilimler içerisinde yer alan konularda ilk kez düzenlenen kongre, hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarda son gelişmelerin değerlendirileceği akademik bir platform sağlayacak. Araştırmacılar ve profesyoneller çok yönlü olarak bilgi birikimlerini, multidisipliner iş birliklerini ve ortak sorunlar için çözüm önerilerine ilişkin deneyimlerini kongre süresince paylaşabilecek. Diğer yandan bu kongrenin bir diğer önemi de Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz çift diploma programı kapsamında, yeni bir bilimsel işbirliği niteliği taşımasıdır” dedi.

“Azerbaycan Türkiye dostluğu ebedidir”

Azerbaycan Devlet Ziraat Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Zafer Gurbanov ise “Azerbaycan Türkiye kardeşliğini bütün dünya bilmektedir. Bu kardeşliğin bariz göstergesi de Çift Diploma programıdır. Azerbaycan Türkiye dostluğu ebedidir ve çok kıymetlidir. Bu nedenle bu kongrede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise “Böyle bir kongrenin Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden Ege Üniversitesinde yapılmış olmasının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Necdet Hocamız aynı zamanda bir ziraat hocası dolayısıyla böyle bir kongre de ona yakışırdı" şeklinde konuştu.

"Adli Bilimler ve Kriminalistik Ansiklopedisi dünyada bir ilk"

Açılış konuşmalarının ardından Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı da, “Adli Bilim Nedir?” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Hancı sunumunda, adli bilimlerin çalışma alanlarından bahsetti. Prof. Dr. Hancı, “Adli tıp; bir ülkenin güvenlik, asayiş hatta kimi zamanda politik yapısını doğrudan ilgilendiren olaylarla iç içe bir bilim dalı olarak tanımlanıyor. Adli bilimler büyük bir aile ise adli tıp bunun sadece bir kısmı; yani halk tarafından bilinen kısmıdır. Adli Bilimciler Derneği olarak 120 tane komisyonumuz var ve bu alanda çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Prof. Dr. Hancı, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ile dünyadaki ilk Adli Bilimler ve Kriminalistik Ansiklopedisini çıkardık. 10 cilt, 6 bin sayfa, 397 yazarlı bu kitapta, adli bilimlerin tüm alanlarına dair bilgiler mevcut. Bizler adli bilimlerin tüm alanlarını geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Kongrede; adli ekoloji, adli orman, adli biyoloji, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler, biyoterörizm, agroterörizm, uyuşturucu imal edilen bitkiler, zirai afetler-afet kriminal inceleme, Dijital Tarım ve Veri Adli Bilimi, tarımsal suç soruşturması gibi pek çok çalışma konuları üzerinde de sunumlar yapıldı.

Öte yandan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin onursal başkanlığını yaptığı kongreye ayrıcai EÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ersan, Prof. Dr. İlkin Şengün, akademisyenler ile Türkiye’den ve Azerbaycan’dan lisans ve lisansüstü öğrenciler katıldı.