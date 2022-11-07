Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (BESTMER) bahçesinde, iddialara göre deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (BESTMER) bahçesinde, iddialara göre deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (BESTMER) bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, deney sırasında yaşanan patlamanın ardından bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan durumu ağır olan Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet E. ve idari personel Bünyamin Ç. ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ahmet E.’nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri adrese gelerek incelemelerde bulunurken, patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.