Ege Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı ve Ölçme Değerlendirme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliği ile Memur, Şef, Mühendis, Sağlık Teknikeri, Şoför gibi kadrolar için “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yazılı ve sözlü sınav gerçekleştirildi.

Üniversitelerin insan kaynağının bir ayağını idari çalışanların oluşturduğunu ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hizmet ve iş akış süreçlerinde idari çalışanlarımız önemli görev üstleniyorlar. Belki diğer paydaşlarımız kadar görünür değiller ama yürüttükleri çalışmalarla üniversitemizin odağında yer alıyorlar. Memurundan şefine, yardımcı hizmet personelinden daire başkanına kadar her bir çalışanımızın emek ve gayretleri neticesinde önemli başarılara imza attık. Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, sağlık temalı, milli yenilik ödüllü öncü araştırma üniversitemizin tarihi başarılarını sürdürülebilir kılmak için el birliği ile çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Görevde bulunduğumuz süre zarfında üniversitemizde bürokratik işlemlerin azaldığı, hizmetlerin ve çözümlerin hızlandığı, verimin ve tasarrufların arttığı, sonuç odaklı ve insan merkezli bir yönetim sistemini uygulamaya geçirdik. Bu sistemimizin en önemli ayağını idari çalışlarımız oluşturuyor. İdari insan kaynağı gücümüzün, liyakat esaslı, etkin ve verimli değerlendirilmesini sağlamak amacıyla bir yandan kurum içi eğitimler veriyor bir yandan da mevzuat kapsamında sınavlar düzenliyoruz. Bu sınavlar bir yandan idari yapımızı daha nitelikli bir konuma kavuştururken diğer yandan da üniversitemizin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, topluma katkı misyonuna yönelik verdiği hizmetleri daha nitelikli hale getiriyor. Kısa süre öncü üniversitemiz bünyesinde görev yapan idari personele yönelik ‘Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği’ sınavı yaptık. Bu sınavla çalışanlarımızın potansiyelini değerlendirdik. Çalışanlarımızın memnuniyetini, aidiyet ve performans düzeylerini çok önemsiyoruz. Görevde yükselme sınavında başarılı olarak yeni kadro ve unvanlarına atanacak çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Tam akredite öğrenci odaklı, sağlık temalı araştırma üniversitemizin başarılarında emek ve gayretleri ile katkı veren tüm idari çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı, yazılı ve mülakat olarak iki aşamalı şekilde yapıldı. Gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylara yönelik yönetmelik hükümleri, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak sözlü sınav gerçekleştirildi. Sözlü sınavda başarılı olan adayların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda atamaları gerçekleştirilecek.