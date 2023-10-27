Ege Üniversitesinde, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı" törenle açıldı.

Ege Üniversitesinde, Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtının açılışı için tören düzenlendi. Ege Üniversitesi Kampüsü Büyük Spor Salonu önünde gerçekleşen törende anıtın açılışı; Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite üst yönetimi tarafından yapıldı.

Anıt açılışında konuşan Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde 300’e yakın etkinlik gerçekleştirdik. 9 Eylül 2023 tarihinde İzmir’in kurtuluşu programıyla başlattığımız ve kasım ayı içerisinde de 400 öğrencimizle birlikte Anıtkabir ziyaretiyle tamamlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize bugün de üniversitemize kazandırdığımız manevi anlamı büyük olan bir eserin açılışıyla devam ediyoruz. 100. yılın anısına üniversitemize yaptığımız bu anıtta, yatay olarak konumlanan ve zemini oluşturan siyah mermer bloklar, siyah bulutları simgeliyor. Siyah mermer bloklar arasından ışık hüzmesi gibi çıkan beyaz bloklar ise Cumhuriyetin kuruluşunu ve adım adım yükselişini işaret ediyor. Bu beyaz blokların en büyüğünde kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü yer alıyor. Siyah mermer üzerinde yer alan Ege Üniversitesi logosu ise üniversitemizin 68 yıldır bilime olan adanmışlığını simgeliyor” diye konuştu.

Anıt açılışının ardından Cumhuriyet Bayramı töreninde Ege Üniversitesi ailesine seslenen Prof. Dr. Budak, "Türk milletinin istiklalinden ve istikbalinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı kurtuluş mücadelesinin en önemli çıktısı olan Türkiye Cumhuriyeti, bizlere bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Ege Üniversitesi olarak bizler de bu mirasa; çalışarak, üreterek, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayarak sahip çıkıyoruz. Nitekim, Ege Üniversitesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını; tam akredite, öğrenci odaklı, araştırma üniversitesi olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna paralel olarak Türkiye Yüzyılını, akademinin yüzyılı yapmak için tüm gücümüzle yeni yüzyılda da üniversitemizi ve ülkemizi geleceğe daha güçlü, daha müreffeh bir şekilde hazırlanmasında katkı sağlayacağız" dedi.

“Aydınlık geleceğin inşasında gençlerimizden beklentimiz yüksek”

Türkiye Yüzyılının mimarı, geleceğin teminatı olan genç Egelilere seslenen Rektör Prof. Dr. Budak, “Bizler, ülkemizin ihtiyaç duyduğu; çağdaş, milli kültür ve değerlerine bağlı, vatanına karşı sorumluluğunun ve tarihinin bilincinde olan bireyler yetiştirmek için gayret ederken, sizler de Cumhuriyetimizin değerli mirasını korumak ve onu yarınlara taşımak için çok çalışmalısınız. Aydınlık bir geleceğin inşasında, siz gençlerimizden beklentimiz çok yüksek. Eğitim, bir toplumu ileriye taşıyacak yegâne unsurdur. Bu nedenle sizlerde, ülkemizi ve Cumhuriyetimizin değerlerini daha ileri taşıma hedefiyle, kendinizi daima; okumaya, üretmeye, bilime adamalısınız" diyerek sözlerini noktaladı.

Programlara ayrıca; senato üyeleri, akademisyenler, çalışanlar ve öğrencilerde katıldı.