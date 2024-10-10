Akademik derecelendirme alanında küresel bir saygınlığa sahip olan Times Higher Education (THE), 2025 yılı için hazırladığı “Dünya Üniversite Sıralaması-World University Rankings” sonuçlarını açıkladı. Ege Üniversitesi, Türkiye devlet üniversiteleri arasında 12’nci oldu.

Ege Üniversitesi, Times Higher Education’ın (THE) eğitim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve bilgi transferi alanındaki nitelikleri göz önüne alınarak hazırladığı listede, dünya üniversiteleri arasındaki başarısını sürdürdü. Ege Üniversitesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1201-1500 olan dünya sıralamasını korumayı başardı ve Türkiye devlet üniversiteleri arasında 12’nci oldu. Türk devlet üniversiteleri arasında Eğitim kriterinde 5’inci, Endüstri alanında 11’inci olmayı başaran Ege Üniversitesi; Araştırma Kalitesi kriterinde puanını 30,4’ten 33.1’e, Uluslararası Görünüm kriterinde ise puanını 25,7’den 26,3’e yükseltti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Uluslararası ölçekte saygınlığa sahip olan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education 2025 Dünya Üniversite Sıralamasında tam akredite, öğrenci odaklı, araştırma üniversitemiz, değerlendirilen üniversite sayısındaki artışa rağmen geçen yıl bulunduğu 1201-1500 aralığındaki yerini korudu. Türkiye’deki 91 üniversite içinde 12’nci sırada yer aldı. Bu başarılar tüm mensuplarımızın emek ve gayretleri ile elde edildi. Rehavete kapılmadan bulunduğumuz konumu daha ileri noktalara taşımak, uluslararası platformda hak ettiğimiz seviyelere çıkmak, ‘Türkiye Yüzyılı’nı Türk bilim yüzyılı yapmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu başarıya katkı sağlayan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması, araştırma odaklı üniversiteleri tüm temel misyonları; eğitim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendiren küresel bir performans göstergesi olarak biliniyor. Öğrenciler, akademisyenler, üniversite yönetimleri, iş dünyası ve hükümetler tarafından itibar edilen en kapsamlı analizlerden birisi olarak referans alınıyor. Performans göstergeleri eğitim (eğitim ve öğrenme ortamı), araştırma (hacim, gelir ve itibar), atıflar (araştırma etkisi), uluslararası görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma düzeyi) ve endüstri geliri olmak üzere beş farklı alanda gruplandırılıyor.