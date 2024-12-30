Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü ve EÜ Seslendirme Topluluğu iş birliğinde öğrencilere yönelik “Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri” semineri verildi.

Kültür Sanat Evinde gerçekleştirilen seminerde, Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğr. Gör. Dr. Emel Aydın Özer’in konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmasında etkili iletişim ve sunum tekniklerinin önemine vurgu yapan Özer, “Bu seminerde hedefimiz, etkili sunum tekniklerinin bilinmesidir. Modern çağda bilgiyi bilmek kadar, onu kısıtlı süre içinde etkili şekilde aktarabilmek de çok önemli. Bu da tesadüfen olmaz. O sebeple bu etkinlikte; ‘metni etkili şekilde nasıl kısaltabiliriz’, ‘kitleye nasıl aktarabiliriz’, ‘dinleyicileri konuya nasıl ikna edebiliriz’, ‘dikkati sunuma nasıl çekebiliriz’ gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız” diye konuştu.

“Sunum öncesi hazırlık önemli”

Öğr. Gör. Dr. Emel Aydın Özer, “Bu teknikler günlük hayatta, iş hayatında, pazarlama alanında, öğretmenlikte, sohbetlerde, hayatımız boyunca işe yarar. Konuya hâkim değilseniz bunu hiçbir teknik kapatamaz. Yapılan araştırmalara göre topluluk önünde konuşma korkusu, ölüm korkusundan daha yaygındır. Sahnede sunum yaparken tek başınayız. Seyirciler karşımızda. Biz tek, onlar hepsi. Korku, normal bir duygudur, bunu farklı bir enerjiye çevirmeliyiz. Sunum öncesi hazırlık, aksaklıkları önlemek için her şeyi önceden kontrol etmek, korkunun önüne geçmek için çok önemlidir. Hazırlık yapmalıyız ama ezber yapmamalıyız” diye konuştu.

Seminer süresince etkili sunumun nasıl yapılması gerektiği, araştırmaların metne nasıl aktarılacağı, görsel malzemelerin sunuma etkileri, beden dilinin önemi, dinleyiciyi sıkmamak ve dikkati çekmek için yapılması gerekenler konusunda katılımcılara bilgiler verildi. Seminer, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla son buldu.